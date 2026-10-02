Prosegue al Centro Commerciale Meduna la raccolta benefica per le mense francescane

PORDENONE – A pochi giorni dal dies natalis del Santo Patrono d’Italia, prosegue al Centro Commerciale “Meduna” di Pordenone l’esposizione dal titolo “800 anni di San Francesco d’Assisi”, promossa da Associazione Eventi nell’ambito dell’VIII Centenario francescano e del progetto “Pordenone San Francesco 800” e organizzata in collaborazione con Sacro Convento di Assisi, Comune di Pordenone, Unità Pastorale Pordenone Centro e Centro Francescano Maria della Passione di Milano. La mostra resterà visibile nella galleria al primo piano del Centro Commerciale fino all’11 ottobre prossimo. L’esposizione fotografico-documentale, pensata per rimarca il centenario del Transito di San Francesco, è articolata in 32 pannelli, e propone un percorso in tre sezioni: la Regola Bollata, la presenza francescana nella Destra Tagliamento, e il ritrovamento del corpo del Santo.

Continua anche la raccolta benefica al motto “Porta la tua bontà in tavola, dona un pezzo di pane”. Per tutta la durata della mostra, nei fine settimana dalle 9 alle 20, sarà infatti possibile donare a favore del Centro Francescano Maria della Passione di Milano. Per ogni donazione libera verrà regalato un pezzo di pane offerto da I Sapori del Grano. La raccolta fondi – che continuerà fino all’11 ottobre –, è resa possibile grazie alla collaborazione del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di Pordenone, dell’Associazione Nazionale Alpini di Pordenone e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione “Fratelli De Carli” di Pordenone.

Durante la permanenza della mostra al Centro Commerciale Meduna saranno inoltre proposte visite guidate pensate per accompagnare il pubblico alla scoperta della figura di Francesco, della storia dell’Ordine e della presenza francescana nel nostro territorio. Le prossime visite si terranno sabato 3 ottobre e sabato 10 ottobre alle ore 17.

Martedì 6 ottobre ospite alle 17 sarà ospite padre Enzo Fortunato, OFM Conv., giornalista e scrittore, una delle voci più autorevoli nella divulgazione del messaggio di san Francesco d’Assisi.

In serata, alle ore 20.45 padre Enzo Fortunato sarà poi in Duomo Concattedrale a Pordenone per presentare il suo libro “E se tornasse Francesco” (ed. San Paolo), volume in cui invita a immaginare quale sarebbe oggi lo sguardo del Santo Poverello sul nostro tempo, attraversato da conflitti, disuguaglianze e crisi ambientali. Attraverso una riflessione che intreccia spiritualità e attualità, propone di riscoprire la fraternità, la pace e la cura del creato come risposte concrete alle inquietudini contemporanee. Per l’occasione padre Enzo dialogherà con l’Arciprete del Duomo mons. Orioldo Marson e il giornalista Gianni Cardinale.