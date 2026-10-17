“Ruote Bollenti” celebra il folklore friulano: oggi i canti alpini, domenica arrivano i Danzerini di Aviano

PORDENONE – La musica della tradizione, i canti popolari e le radici culturali del Friuli sono protagonisti in piazza Risorgimento con “Ruote Bollenti – Folclore friulano”, l’iniziativa in programma dal 16 al 18 ottobre 2026, dedicata alla valorizzazione delle tradizioni e dell’identità del territorio.

Oggi, sabato 17 ottobre, la piazza si è animata con i canti alpini friulani, un momento capace di richiamare alla memoria storie, esperienze e valori profondamente legati alla cultura delle comunità locali. Un’occasione per riscoprire, attraverso le voci e la musica, un patrimonio popolare che continua a rappresentare un elemento importante della storia del Friuli.

Il programma proseguirà domani, domenica 18 ottobre, dalle ore 12, con i Danzerini di Aviano, che porteranno in piazza le danze della tradizione, i costumi e l’energia del folclore friulano. Un appuntamento che punta a coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori, offrendo un’occasione di incontro all’insegna della cultura e della convivialità.

L’iniziativa non si limita a proporre spettacoli e momenti di intrattenimento, con diversi stand enogastronomici presenti, ma intende mettere al centro il valore delle tradizioni come strumento per conservare e trasmettere la memoria collettiva.

«Non soltanto musica, balli e costumi tradizionali, ma la storia delle nostre comunità e la memoria dei nostri territori, un patrimonio che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere alle nostre nuove generazioni», sottolinea l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto.



Un messaggio che accompagna l’intera manifestazione e ne evidenzia il significato culturale e sociale: mantenere vive le espressioni del folclore significa rafforzare il legame tra passato e presente, valorizzando le identità locali e offrendo soprattutto ai più giovani l’opportunità di conoscere le proprie radici.

Con “Ruote Bollenti – Folclore friulano”, piazza Risorgimento diventa così un luogo di incontro e partecipazione, dove le tradizioni escono dai libri e dai ricordi per tornare a vivere attraverso la musica, il canto e la danza.

L’appuntamento è dunque per domenica 18 ottobre, a partire dalle 12, con i Danzerini di Aviano, per una nuova occasione di festa e riscoperta del patrimonio culturale friulano.