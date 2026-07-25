Skunk Anansie infiammano il Pordenone Blues & Co. Festival: il rock di Skin arriva al Parco San Valentino

PORDENONE – Oltre trent’anni di carriera, una carica live rimasta intatta e un repertorio che ha segnato la storia del rock internazionale. Lunedì 27 luglio gli Skunk Anansie saranno protagonisti del Pordenone Blues & Co. Festival con uno dei concerti più attesi dell’estate.

Il Parco San Valentino di Pordenone si prepara ad accogliere una delle band simbolo del rock degli anni Novanta. Lunedì 27 luglio gli Skunk Anansie saliranno sul palco del Pordenone Blues & Co. Festival, portando in città tutta l’energia di oltre tre decenni di carriera e quel sound potente e inconfondibile che fonde metal, psichedelia e soul in una miscela esplosiva.

Guidata dall’iconica Skin, voce graffiante e presenza scenica magnetica, la formazione britannica continua a essere un punto di riferimento della scena rock mondiale. Il concerto celebrerà una carriera costellata di successi, ma sarà anche l’occasione per presentare una nuova fase artistica, con una scaletta che alternerà i grandi classici ad alcuni brani inediti.

In programma non mancheranno le hit che hanno consacrato la band, da Hedonism a Secretly e Charlie Big Potato, passando per brani simbolo come Little Baby Swastikkka, Intellectualise My Blackness, Piggy e This Means War. Canzoni che hanno contribuito a scrivere la storia del rock internazionale e che, ancora oggi, mantengono intatta la loro forza espressiva.

Skin, oltre a essere una delle frontwoman più carismatiche della musica contemporanea, è diventata negli anni un’icona culturale grazie al suo impegno civile, alla carriera nella moda e alla capacità di rompere gli schemi. In vista del tour, ha annunciato una produzione completamente rinnovata, pensata per esaltare la rinnovata energia creativa della band e offrire al pubblico uno spettacolo ancora più coinvolgente.

Ad aprire la serata sarà Grove, producer e vocalist tra le figure più interessanti della nuova scena underground di Bristol. Con il progetto HYDRA, l’artista propone un live ad alto impatto, in cui punk, dubstep, jungle ed elettronica sperimentale si fondono in una performance caratterizzata da bassi profondi, energia travolgente e una forte impronta politica.

L’appuntamento rientra nel cartellone del Pordenone Blues & Co. Festival e nel programma di Verso Pordenone 2027, il percorso culturale che accompagna la città verso il titolo di Capitale italiana della Cultura. Virgin Radio è radio partner dell’evento.

I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti Vivaticket e Ticketone e nei punti vendita autorizzati.