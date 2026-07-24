Itf 75 Cordenons, Brancaccio difende il titolo: in finale sfiderà la serba Ristic

CORDENONS – Sarà tra Nuria Brancaccio e la serba Mia Ristic la finale dell’undicesima edizione dell’Itf World Tennis 75 di Cordenons Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup – Internazionali del Friuli Venezia Giulia. La testa di serie numero uno e campionessa in carica avrà così l’opportunità di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, quando superò in finale la slovena Veronika Erjavec.

In semifinale la 26enne di Torre del Greco ha avuto la meglio su Martina Trevisan al termine di un derby italiano combattuto e ricco di capovolgimenti di fronte, chiuso con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2.

L’avvio era stato favorevole a Brancaccio, partita con grande determinazione fino al 2-0 e poi sul 3-2 con il servizio a disposizione. Trevisan, però, ha cambiato marcia infilando un parziale di quattro giochi consecutivi che le ha consegnato il primo set. Nel secondo parziale la fiorentina si è ritrovata ancora avanti di un break sul 3-2, ma proprio nel momento in cui sembrava poter prendere il controllo del match ha subito la reazione della campionessa in carica. Brancaccio è rimasta lucida nei momenti decisivi, ha ribaltato l’inerzia e ha pareggiato i conti con il 6-3.

Nel set decisivo Trevisan ha accusato il contraccolpo psicologico e si è ritrovata rapidamente sotto 3-0. Un lieve calo della campana non è bastato a riaprire l’incontro: Brancaccio ha amministrato il vantaggio fino al definitivo 6-2, conquistando così la seconda finale consecutiva a Cordenons.

Dall’altra parte della rete ci sarà la 20enne serba Mia Ristic, testa di serie numero quattro, che nella prima semifinale ha superato con autorità Viola Turini per 6-1, 6-3. La differenza di esperienza e di classifica, con circa 300 posizioni a separare le due giocatrici nel ranking Wta, si è vista soprattutto nei momenti chiave dell’incontro.

Ristic ha imposto fin dall’inizio il proprio ritmo, dominando il primo set 6-1. Nel secondo la serba è salita rapidamente sul 3-1, prima del tentativo di rimonta della giovane toscana, capace di risalire fino al 3-3. Lo sforzo dell’azzurra, però, non è bastato: Ristic ha ritrovato continuità, ha piazzato l’allungo decisivo e si è assicurata la sua prima finale stagionale nel circuito Itf World Tennis Tour, dopo i quarti di finale raggiunti nei tornei Wta 125 di Istanbul e Itf 100 di Zagabria.

Per Turini resta comunque una settimana da ricordare. La toscana ha centrato la sua prima semifinale in un torneo Itf World Tennis 75, risultato che le consentirà anche di guadagnare numerose posizioni nella classifica mondiale Wta.

Sorride all’Italia anche il tabellone di doppio. Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti hanno conquistato il titolo battendo in rimonta la coppia formata dalla finlandese Laura Hietaranta e dalla lettone Beatrise Zeltina con il punteggio di 2-6, 6-4, 10-5 al match tie-break. Dopo un primo set difficile, le due azzurre hanno saputo cambiare l’inerzia della finale, imponendosi con carattere e chiudendo in rimonta.