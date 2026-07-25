San Quirino punta sul commercio: contributi per nuove attività e giovani imprenditori

SAN QUIRINO – Contrastare la desertificazione commerciale del capoluogo e riportare vitalità nel centro del paese, puntando soprattutto sui giovani. È questo l’obiettivo del nuovo bando promosso dal Comune di San Quirino, pensato per sostenere l’apertura di nuove attività commerciali, artigiane e di servizio nei locali sfitti del paese e favorire il ricambio generazionale nel tessuto economico locale.

«Vogliamo rilanciare il commercio di prossimità – spiega il sindaco Guido Scaoplan – e invertire una tendenza che negli ultimi anni ha portato alla chiusura di numerose attività. In molti casi è mancato il ricambio generazionale, in altri gli esercenti hanno cessato l’attività senza trovare chi raccogliesse il testimone. Oggi il nostro capoluogo è privo di alcuni servizi e attività che riteniamo fondamentali per la comunità».

L’amministrazione comunale guarda quindi ai giovani come protagonisti di questa nuova fase. Il bando è stato infatti strutturato per favorire chi desidera mettersi in gioco per la prima volta nel mondo dell’impresa.

«Crediamo nei giovani imprenditori – sottolinea Scaoplan – e proprio per questo il bando è rivolto anche a chi non ha ancora aperto una partita Iva. È questo l’elemento che lo distingue da molti altri strumenti di sostegno già presenti sul territorio: vogliamo dare un’opportunità concreta a chi ha un’idea e vuole trasformarla in un’attività».

Il termine per presentare le domande è fissato a ottobre. Il sindaco rivolge quindi un appello sia ai proprietari dei locali attualmente sfitti sia ai potenziali imprenditori: «Venite a San Quirino. È un paese vivo, dove l’amministrazione comunale crede nelle nuove attività commerciali e nei giovani che scelgono di investire sul territorio. Vogliamo creare le condizioni perché il nostro centro torni a essere un punto di riferimento per cittadini e imprese».

Dal canto suo il presidente di Confcommercio Fabio Pillon ha precisato: «Vogliamo che nessuno rinunci a questa opportunità per difficoltà burocratiche o procedurali. Per questo l’Associazione di categoria ha collaborato con l’amministrazione comunale alla stesura del bando e mette a disposizione la propria esperienza per affiancare gli interessati nella preparazione e nella presentazione delle domande».

Nelle foto: il sindaco Scapolan e il presidente Confcommercio Fabio Pillon