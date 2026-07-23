Itf Cordenons, semifinali tutte da vivere: Trevisan-Brancaccio e Turini-Ristic

CORDENONS – L’Itf World Tennis di Cordenons entra nel vivo. Saranno Viola Turini-Mia Ristic e Nuria Brancaccio-Martina Trevisan le semifinali dell’undicesima edizione del torneo friulano, dotato di un montepremi di 60.000 euro e in corso sui campi in terra battuta dell’Eurosporting.

A conquistare per prima il pass per il penultimo atto è stata Viola Turini (n. 591 Wta), autentica sorpresa del torneo. La ventenne di Prato, in gara grazie a una wild card, ha superato la lettone Beatrise Zeltina (n. 445 Wta) con il punteggio di 6-3 6-4, centrando la prima semifinale della carriera in un torneo Itf World Tennis Tour W75. La toscana ha mostrato grande carattere, rimontando in entrambe le frazioni dopo essere stata sotto 1-3 nel primo set e 0-2 nel secondo, prima di chiudere l’incontro con un ace al primo match point. Un risultato che le consentirà di guadagnare numerose posizioni nel ranking mondiale a partire da lunedì.

A contenderle un posto in finale sarà la serba Mia Ristic, testa di serie numero 4 e numero 266 del mondo, che ha regolato con autorità la brasiliana Gabriela Ce per 6-2 6-3, senza concedere particolari occasioni all’avversaria.

Nella parte bassa del tabellone continua invece il cammino della testa di serie numero 1 Nuria Brancaccio, semifinalista anche nella scorsa edizione. La 26enne di Torre del Greco ha superato la resistenza della spagnola Carlota Martinez Cirez con il punteggio di 6-4 6-1. Dopo un avvio complicato, con il break subito nel game d’apertura, Brancaccio ha preso progressivamente il controllo del match, conquistando il primo set e dominando il secondo.

In semifinale troverà Martina Trevisan, protagonista di una vittoria in rimonta contro la maltese Francesca Curmi, testa di serie numero 3. L’ex top 20 Wta si è imposta 6-1 7-5: dopo un primo set dominato, nel secondo ha dovuto inseguire una Curmi capace di portarsi avanti 5-2 e di procurarsi tre set point. La toscana ha però reagito con esperienza, infilando cinque giochi consecutivi e chiudendo l’incontro sul 7-5.

Il programma di venerdì si aprirà alle 13.30 con la finale del doppio, che vedrà impegnate le azzurre Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti contro la coppia formata dalla finlandese Laura Hietaranta e dalla lettone Beatrise Zeltina. Non prima delle 16 andrà in scena la prima semifinale tra Mia Ristic e Viola Turini, mentre non prima delle 18.30 riflettori puntati sul derby italiano tra la campionessa uscente Nuria Brancaccio e Martina Trevisan, uno dei match più attesi del torneo.