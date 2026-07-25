Il mercato cittadino del mercoledì e del sabato ritorna in viale Cossetti

PORDENONE – ​Nei mesi scorsi viale Cossetti e piazzetta dei Domenicani sono stati oggetto di un’importante riqualificazione che ha portato al rifacimento dei marciapiedi, con abbattimento delle barriere architettoniche, e all’asfaltatura della carreggiata.

​Per consentire la realizzazione di tale cantiere del centro, le bancarelle del mercato settimanale del mercoledì e del sabato che erano posizionate in quest’area sono state trasferite nelle limitrofe viale Trieste, piazzetta Pescheria e via Roma.

​Terminati i lavori, da sabato 25 luglio 2026 i banchi del mercato ritorneranno a popolare viale Cossetti e piazzetta dei Domenicani. Con questo trasferimento, viale Trieste sarà liberata dalle bancarelle.