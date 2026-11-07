Taglia hacker filorussi di NoName, nell’elenco anche il sindaco di Aviano

AVIANO – Compare anche il nome del sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin nell’elenco delle 18 possibili bersagli degli hacker filorussi del gruppo NoName057, considerato vicino ai servizi segreti della Federazione russa.

“Sono stupito che il mio nome sia comparso in questo elenco, anche perché sono semplicemente il sindaco di una cittadina che ospita la Base Usaf, ma non ho alcun tipo di influenza su ciò che accade al suo interno, né mi sono mai occupato della Federazione Russa in vita mia”.

Lo afferma il sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin, inserito tra i 18 potenziali bersagli degli hacker filorussi del gruppo NoName057, che sul darkweb offrono denaro in cambio di dati personali di persone ritenute nemiche della Federazione Russa.

“Ho segnalato queste minacce alla Polizia postale e ricevuto rassicurazioni dalle istituzioni circa il rafforzamento della sicurezza informatica”, spiega il primo cittadino, che ha anche riunito “il team comunale specializzato sulla cybersicurezza proprio per aumentare i controlli, vista l’importanza che questo settore riveste sempre di più anche per gli enti locali”. Nessuna misura aggiuntiva, invece, sul piano della sicurezza personale: “Non ce n’è bisogno, le autorità mi hanno già rassicurato per quanto riguarda la sfera informatica, che è l’unica che attiene a queste minacce”.