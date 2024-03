Bruna Cigana ved. menegoz

Ne danno il triste annuncio: il figlio Carlo, la figlia Elisabetta con Denis, gli adorati nipoti Francesco e Lorenzo, le sorelle, i fratelli, i cognati, le cognate e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 25 marzo alle ore 15,30 nel Duomo di Aviano, ove Bruna giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di vial Turco n. 2 a Pordenone.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Aviano.

Il Santo Rosario verrà recitato domenica 24 marzo alle ore 20,00 nella Chiesa medesima.

Non fiori ma eventuali offerte al C.R.O. di Aviano per la Ricerca.



La famiglia rivolge un ringraziamento particolare a tutto il personale e ai medici dei Reparti di Medicina Interna e di Ortopedia dell’Ospedale Civile di Pordenone e a tutto il personale e ai medici del C.R.O. di Aviano per le amorevoli cure prestate.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it