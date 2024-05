Sagra del Vino, gran finale 2024 dal 3 al 6 maggio

CASARSA DELLA DELIZIA – Archiviato il ponte del 1 maggio con ben mille partecipanti alla Marcia del Vino, per la Sagra del Vino è tempo di tuffarsi nel suo secondo e ultimo fine settimana. In programma tanti eventi per tutte le età, nonché momenti di riflessione e divertimento, con pure degustazioni e mercatini, oltre all’immancabile Luna Park. Da non perdere anche l’estrazione della lotteria dell’associazione Vecchie Glorie nonché gli ultimi giorni della Pesca di beneficienza parrocchiale.

La Sagra del Vino è organizzata da Città di Casarsa della Delizia e Pro Casarsa della Delizia insieme con Vini La Delizia. Gli organizzatori ringraziano Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, Camera di Commercio di Pordenone Udine, Confcooperative Pordenone, 360FVG Banca, Coop Casarsa, Associazione nazionale Città del Vino – Coordinamento FVG, PromoTurismoFvg, Strada Vino e Sapori FVG, Ambiente Servizi, Servizio civile universale, Arcometa.

VENERDÍ 3 MAGGIO 2024

Alla Sagra del Vino venerdì 3 maggio si apre il luna park e i chioschi enogastronomici alle ore 18. Sempre alle 18, allo Zen Café, Rainbow con DJ Koss e Luca Bacardi. Alle 18.30 al Centro Ricreativo Parrocchiale, Parrocchia di S.Croce e B.V. del Rosario, L’invenzione del pallone moderno. La storia dell’invenzione del pallone moderno da parte di un friulano che ha rivoluzionato il calcio e gli altri sport con la palla: racconto per adulti e bambini. Al termine estrazione maglie della Nazionale per i ragazzi under 21 presenti. L’evento è inserito nel calendario del festeggiamenti per i 100 anni della Sas Casarsa.

Alle 20, nella Sala Polifunzionale Laluna, in via Runcis 59 a San Giovanni di Casarsa, la Cena solidale – Oltrelaluna Odv. Continua il viaggio in Italia di Oltrelaluna ODV con le cene solidali. Appuntamento con la cucina tipica del Trentino Alto Adige. L’iniziativa è realizzata per raccogliere fondi da destinare ai progetti portati avanti dall’Associazione Laluna. Costo 25,00 euro /10,00 euro per bambini minori di 10 anni. Info menù www.lalunaimpresasociale.it. Prenotazioni al numero 371 3260103 o via mail a [email protected]

Alle 22 al Bar agli Amici, Veni, Vidi, Brindi.

SABATO 4 MAGGIO 2024

Sabato 4 maggio la Sagra del Vino di Casarsa inizia con alle 17 il Truccabimbo con Alexia, in piazza Italia. Ottica Franceschetto mette a disposizione dei bambini Alexia, la truccatrice di Masterchef, che saprà rendere magico il loro pomeriggio con fantastici trucchi da supereroe, principessa o animaletto preferito.

Alle 17 in via Pasolini Spazio per Bambini 4M3 Aps, Decorazione formine in gesso che verranno regalate ai bambini. Partecipazione gratuita.

Alle 18 apertura Luna park e chioschi enogastronomici. Sempre alle 18 allo Zeb café, Un sabato da leoni con DJ Carinz e DJ Matteo B. Alle 20 al Ristorante Al Posta, Ignazio Music Show Live, serata mix dance-karaoke. Alle 21.30 al Bar agli Amici, Stasera si suona musica dal vivo con Over Time Rock Band

DOMENICA 5 MAGGIO 2024

Domenica 5 maggio la Sagra del Vino partirà alle 9 al Palarosa, Centro polisportivo comunale, piazzale Bernini, Torneo di Basket Under 17 maschile a cura di Polisportiva Basket Casarsa. Alle mercatino Arti, Sapori, Antichi Mestieri e Creatività in via G. Pasolini, via Risorgimento, via Valvasone e via Menotti. Sempre alle 10 in via Pasolini, Spazio per bambini 4M3 Aps, decorazione di dormire in gesso che verranno regalate ai bambini. Partecipazione gratuita. Sempre alle 10 e nel pomeriggio alle 15, dimostrazione con tiro con l’arco a cura di ASD Arcieri della Fenice FVG nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich.

Alle 11 in Amateca, isola centrale di via XXIV Maggio, Training: vini bianchi e formaggi, degustazione guidata a cura di ONAV Sezione di Pordenone e ONAF. Posti limitati, prenotazione solo via WhatsApp al 338 7874972. Quota di partecipazione € 15,00.

Al bar Il Centrale di piazza Vittoria 23, San Giovanni di Casarsa, alle pre 11.30 Aperirock con il duo acustico rockover ovvero un aperitivo di puro rock per biker e non solo. Un mix di musica, motori, birra e porchetta.

Nel pomeriggio, tanti spettacoli con gli artisti di strada. Alle 15.30 e alle 17.30 in piazza Cavour Prestige! Uno spettacolo all’insegna dell’intrattenimento di Teatro di Strada condito da un finale scoppiettante e pericoloso. Adatto ad un pubblico di famiglie, Manuele Pascal fa della giocoleria, dell’equilibrismo e della comicità gli ingredienti essenziali per rendere il pubblico partecipe di un momento ricco di sorprese.

Alle 16 e alle 18, itinerante per le vie del centro, Dottor Qualunque e la suonatutto. Un marchingegno mobile di suoni, luci e fastidi! Alle 16.30 e alle 18.30 in piazza Cavour Magic is not dead, uno spettacolo di escapologia ed illusionismo che ti coinvolge con la sua energia e ti appassiona con la sua fantasia e le sue magie davvero impossibili mostrandoti che anche l’inimmaginabile può diventare reale.

Alle 17, in Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich, Giuseppe Ragogna presenta Friuli: storie di rinascita della montagna. Un reportage di viaggio sin dentro le vallate più selvagge del Friuli. Con Giuseppe Ragogna – scrittore – intervistato da Paola Dalle Molle vicepresidente Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Con una testimonianza di Anup Canuti sul mestiere di affinatore: formaggi nella grotta di Landris.

Storie di resistenza coraggiosa e di rigenerazione della montagna, nonostante i fenomeni di marginalità e di spopolamento. I racconti si srotolano con semplicità lungo il percorso compiuto sul campo, con lo zaino in spalla e il taccuino degli appunti in mano. Si intrecciano così identikit diversi; gli abitanti della montagna sono avanguardie di un movimento di rinascita.

Alle 18 allo Zeb cafè, Campari Party con DJ Big Manu e GG vox e al Bar agli Amici Tais e Crostins – L’aperitivo e Crostini in fantasia, Cantina Bortolin Angelo Valdobbiadene.

LUNEDÌ 6 MAGGIO

Lunedì 6 maggio la Sagra del Vino aprirà alle 18 con l’apertura del luna park (e la seconda giornata di Ragazzinfesta offerta dai gestori) e dei chioschi enogastronomici. Alle 20 al Chiosco ASD Vecchie Glorie Calcio Casarsa, via Valvasone 2, l’estrazione della Lotteria Vecchie Glorie. Alle 20.30 nell’Isola centrale di via XXIV Maggio, Aperisagra: atto II Reloaded, con in consolle Matteo Sal, Alex G. & Mr. Kris from Art of Sound, Luca Bacardi voice e Bubi voice. Alle 21.30 al Bar agli Amici Veni, Vidi e Brindi e alle 22.30 grande conclusione dei festeggiamenti con il Laser Show. Nell’Isola centrale di via XXIV Maggio, un innovativo spettacolo di luci ed effetti immersivi.