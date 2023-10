14 e 15 ottobre a Sutrio, weekend di gusto fra antiche farine e formaggi di malga

SUTRIO – Gli alberi pennellati di sfumature accese, l’aria frizzantina, i ritmi rallentati… è tornato l’autunno e la Carnia, incantevole angolo “segreto” di Friuli Venezia Giulia, a un soffio dall’Austria, non solo si fa ancora più bella ma si fa cornice perfetta per le feste popolari che accendono ora il calendario, a celebrare appunto i colori ma anche i sapori di stagione.

Domenica 15 ottobre a Sutrio (uno dei più caratteristici borghi carnici) torna Farine di Flôr, rassegna gastronomica dedicata alle farine e ai cereali antichi. Protagonisti sono mulini, farine e delizie di Carnia. Un percorso pieno di gusto -tra piatti della tradizione e birre artigianali del territorio- che celebra la cultura contadina locale. Una cultura rurale e genuina, di cui altro sovrano è il formaggio di Malga, cui è dedicata nel medesimo giorno Formandi, mostra-mercato della miglior produzione casearia della montagna friulana.

In programma anche degustazioni e la singolare Asta dei formaggi di Malga. In generale, sarà un fine settimana ricco di proposte per grandi e per piccoli: dai kids cooking all’escursione in e-bike con Visit Zoncolan, dalla nuova app FLICS per esplorare le memorie del territorio alla Fattoria Diffusa, la camminata a fondovalle per incontrare gli animali da cortile.

A stuzzicare, non solo la gola, è anche la speciale promozione ideata per l’occasione dall’Albergo Diffuso Borgo Soandri, i cui confortevoli appartamenti sparsi negli antichi edifici del paese permettono di sentirsi come a casa, ma con tutto il comfort di un hotel.

Il pacchetto Farine di Flôr 2023 comprende: una notte in alloggio superior o deluxe per due persone, il cesto della colazione con prodotti freschi del territorio a scelta, consegnato a domicilio; convenzioni e sconti nelle aziende agroalimentari, servizi e ristoranti di Sutrio; coupon degustazione per Farine di Flôr e per due birre artigianale a scelta (quote a partire da 125 € anziché 165 €). Disponibile anche la formula due notti, a 225 € anziché 265 €.

Informazioni e prenotazioni – Albergo Diffuso Borgo Soandri

Tel. +39 0433 778921 – www.albergodiffuso.org – [email protected]