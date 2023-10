Per il 10°anno consecutivo i Tre Bicchieri del Gambero Rosso al Sauvignon di Tiare

DOLEGNA DEL COLLIO – Il Sauvignon Tiare 2022 dell’omonima azienda di Dolegna del Collio (Go) si è aggiudicato i Tre Bicchieri sulla Guida Gambero Rosso 2024. E’ uno dei soli 2 Sauvignon friulani che sono stati segnalati con i Tre Bicchieri.

E’ il 10° anno consecutivo che il Sauvignon di Tiare viene premiato col massimo riconoscimento dal Gambero Rosso, la più autorevole guida enologica italiana a livello internazionale.

La prima volta è stata nel 2014, anno in cui il Sauvignon Tiare 2013 era stato decretato Campione del Mondo, aggiudicandosi la Medaglia d’oro e il Trofeo speciale al Concours Mondial du Sauvignon di Bordeaux, primo (ed ancor unico) riconoscimento di questa portata che viene tributato ad un vino italiano. Nel 2014 Tiare era stata anche eletta dalla Guida Vini del Gambero Rosso “Miglior cantina emergente d’Italia”.

Questo straordinario vino voluto e creato con caparbietà e passione da Roberto Snidarcig, si riconferma nel Gotha dei migliori Sauvignon italiani, dove si è distinto anche per l’annata 2022 per il suo inconfondibile carattere e la sua eleganza. Una grandissima soddisfazione per Roberto Snidarcig, che ha ormai riservato al Sauvignon oltre la metà della produzione aziendale, complessivamente di circa 90.000 bottiglie annue.

Quella di Roberto per il Sauvignon è una passione che ha radici lontane, e risale a quando, giovanissimo, ha iniziato a fare il vignaiolo. Sul Sauvignon Roberto si è concentrato vendemmia dopo vendemmia, studiandolo, sperimentando e seguendone con passione e perfezionismo tutte le fasi, dalla campagna alla vinificazione e all’affinamento.

Il Sauvignon proviene principalmente dai vigneti che abbracciano la sua cantina, al confine fra Italia e Slovenia, fra le zone più pregiate del Collio.

Informazioni: Azienda Agricola TIARE di Roberto Snidarcig

Loc. Sant’Elena 3/a – Dolegna del Collio (GO) – Tel. 0481 62491 – www.tiaredoc.com – [email protected]