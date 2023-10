2° Photo Contest Città Fiera, ogni giorno un’emozione

UDINE – E’ tutto pronto per la seconda edizione del “Photo Contest Città Fiera” organizzato grazie alla collaborazione con il gruppo dei NIKONisti Friulani e con il patrocino del Comune di Martignacco e di Io Sono FVG. Anche per la sua seconda edizione cuore tematico sarà il Friuli Venezia Giulia.

Titolo di quest’anno FVG: ogni giorno un’emozione. “Attimi di vita che toccano il cuore: arti, feste, tradizioni, luoghi, volti ed espressioni della nostra regione”. Il concorso partirà ufficialmente il 2 novembre ma gli eventi nello spazio espositivo (primo piano area verde) inizieranno già da lunedì 23 ottobre con il primo incontro dedicato all’intelligenza artificiale.

Il Photo Contest è un concorso fotografico aperto a tutti, professionisti e non, amanti della fotografia, pensato per raccontare in immagini la regione, interpretandola a colori o in bianco e nero. Fino al 15 marzo 2024 compreso, sarà possibile iscriversi inviando fino ad un massimo di otto scatti che interpretino liberamente il tema del concorso. Due le categorie: fotografie a colori e fotografie in bianco e nero, per aderire andrà inviato il modulo presente su cittafiera.it.

Tra tutti i candidati la giuria selezionerà 11 finalisti: il primo classificato per ogni categoria riceverà una gift card di Città Fiera del valore di 750 euro, il secondo pari a 500 euro, a scalare tutti gli altri premi per un montepremi totale di € 3.500, con anche riconoscimenti e menzioni d’onore per coloro che la Giuria riterrà particolarmente meritevoli.

I dettagli e il regolamento saranno sempre consultabili sul sito di Città Fiera.

Mostra, concorso e formazione. Lo spazio al primo piano sarà infatti anche luogo di incontro per approfondimenti sul tema della fotografia, con un ricco calendario curato dal gruppo dei NIKONisti Friulani.

Il calendario degli appuntamenti prenderà il via lunedì 23 ottobre e proseguirà fino a fine aprile. Tra i temi affrontati: l’intelligenza artificiale, il ritratto, la fotografia conservativa, flash e illuminazione e molti altri.

Per partecipare ai corsi gratuiti è possibile prenotarsi scrivendo a [email protected]