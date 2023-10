All’Albergo Diffuso Borgo Soandri di Sutrio un Halloween da paura

SUTRIO – Per la settimana più “paurosa” dell’anno, l’Albergo Diffuso Borgo Soandri di Sutrio, in Carnia, ha pensato a 3 giornate all’insegna del brivido.

Qui, nell’ultimo segreto fazzoletto di Friuli Venezia Giulia popolato di folletti e altre misteriose leggende, il 31 ottobre e il 3 e 4 novembre gli ospiti degli alloggi sparsi negli antichi edifici del paese saranno coinvolti in un’esperienza unica: un mix elettrizzante tra l’escape room, la caccia al tesoro e la cena con delitto (ma senza cadavere). Gli appartamenti della Palazzina Dafne, in località Priola, nascondono un enigma, che spetterà ai partecipanti risolvere, muovendosi di stanza in stanza a caccia di indizi, evitando di cadere in trappole ed esche, facendo tesoro dell’incontro con bizzarri personaggi.

Il Weekend Noir, durante il quale scoprire non solo il colpevole ma anche il bellissimo territorio carnico, comprende: una notte in alloggio superior o deluxe per due persone, cesto della colazione con prodotti freschi del territorio a scelta, consegnato a domicilio, cena-spettacolo con mistero negli alloggi Dafne, convenzioni e sconti nelle aziende agroalimentari, servizi e ristoranti del territorio, un’Experience con Visit Zoncolan a scelta tra quelle programmate oppure da costruire su misura (quote a partire da 130 euro a persona, per chi volesse partecipare solo alla cena-spettacolo il costo è di 65 euro a testa).

Nei fine settimana del 28 -29 ottobre, 18-19 novembre e 25-26 novembre esplode invece il rosa, con gli speciali Weekend tra amiche. Due giornate intense ma rilassanti tra donne, all’insegna del benessere: natura, buon cibo, creatività, tradizioni, erbe spontanee, bagno di foresta e volendo anche terme e altre esperienze.

Il Weekend tra amiche comprende: 2 notti in alloggio superior o deluxe per minimo due persone, aperitivo tipico, cesto della colazione con prodotti freschi del territorio a scelta consegnato a domicilio, workshop sulle erbe spontanee, bagno di foresta, convenzioni e sconti nelle aziende agroalimentari, servizi e ristoranti del territorio, riduzione del 10% sull’ingresso alle Terme di Arta, late check-out senza sovrapprezzo (quote a partire da 340 euro, possibilità di prenotare anche un’unica notte a 244 euro).

Informazioni e prenotazioni

Albergo Diffuso Borgo Soandri

Tel. +39 0433 778921 – www.albergodiffuso.org – [email protected]