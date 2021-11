Ascom, Terziario Donna: spettacolo teatrale contro la violenza sulle donne

PORDENONE – Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne in programma oggi, 25 novembre, anche l’Ascom-Confcommercio con il sistema Terziario Donna si mobilita offrendo uno spettacolo teatrale dal titolo ‘Te la sei cercata – Musica e parole contro la violenza sulle donne’.

L’appuntamento è per sabato 27 novembre, alle 20.30, negli spazi della biblioteca civica – sala Teresa Degan – di Pordenone (ingresso libero con obbligo di green pass).

Sono 109 le donne uccise dall’inizio dell’anno, l’8 per cento in più rispetto all’anno scorso, 63 per mano di partner o dell’ex.

«Minacciate, maltrattate, calpestate, sfregiate, vite interrotte, soprattutto, tra le mura domestiche. Una pratica che deve essere cambiata con un profondo lavoro culturale all’interno della nostra società» spiega la presidente provinciale Silvia Radetti (nella foto) del gruppo Terziario Donna.

E aggiunge: «Oggi una famiglia su quattro vive una situazione di violenza fisica e psicologica dove i soprusi di alcuni uomini restano per troppo tempo celati. Del resto la stessa pandemia ha obbligato a lunghi periodi di isolamento e la convivenza fra persone ha fatto emergere situazioni di criticità anche sul nostro territorio.

E’ nostro dovere intervenire in ogni momento della nostra vita, non solo nella giornata dedicata contro la violenza sulle donne, per far emergere questi drammatici fenomeni. Si a una campagna di prevenzione, a centri d’ascolto e a pene più severe, ma serve, altresì, far leva fra i giovani per diffondere la cultura della non violenza».

Lo spettacolo teatrale ‘Te la sei cercata’ di sabato, messo in scena da Proscenium e patrocinato dal Comune, vedrà la partecipazione degli artisti Veronika Di Lillo, Ascanio Caruso e Silvia Spironelli. L’iniziativa è a sostegno dell’associazione no profit ‘In prima persona’ il cui obiettivo è la promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare gli uomini contro la violenza sulle donne.