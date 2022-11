Agos (CA) a fianco dei clienti con finanziamenti a tasso zero

FVG – Agos, Società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM, scende in campo al fianco dei propri clienti offrendo esclusivi finanziamenti dall’importo di 1.000 euro, a interessi zero e rimborsabili in 10 mesi, con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto ed immediato a fronte del rincaro generalizzato dei prezzi.

L’iniziativa, in linea con i principi di prossimità e sostenibilità di Agos, è rivolta a tutti i clienti con un finanziamento già in essere e in regola con i pagamenti, i quali necessitano di ulteriore liquidità in un momento di difficile congiuntura economica.

L’offerta, con TAN 0% e TAEG 3,58%, non prevede alcun costo aggiuntivo – ad eccezione del bollo sul contratto – è valida fino al 31 dicembre dell’anno in corso ed è accessibile presso una qualsiasi delle oltre 200 filiali Agos presenti sul territorio (elenco disponibile sul sito www.agos.it).

“In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, Agos ambisce non solo a mantenere la continuità della relazione con i propri clienti, ma anche a rafforzare il rapporto di fiducia con essi dimostrando di voler essere sempre al loro fianco.” – afferma Guido Rindi, Direttore Clienti e Assicurazioni Agos – “Questa iniziativa è la dimostrazione concreta della nostra vicinanza alle famiglie, con l’obiettivo di supportarle nell’affrontare le loro necessità più urgenti con soluzioni immediate e concrete”.