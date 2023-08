Allerta meteo il 1^agosto, temporali e rischio grandine

FVG – Anche agosto inizia nel segno dell’instabilità meteorologica.

La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla dalle 15 dell’1 agosto fino alle 3 del 2 agosto.

Dal pomeriggio di martedì fino alle prime ore di mercoledì probabili rovesci e temporali che interesseranno prima la zona montana e in seguito la pianura e la costa, specie la fascia orientale. Qualche temporale potrà essere localmente forte. In quota soffierà vento da sud-ovest moderato mentre sulla costa soffierà vento da sud moderato e in seguito dalla sera Bora moderata.

Secondo le previsioni di 3bmeteo, in serata le precipitazioni essere molto abbonanti superando i 24 millimetri, e c’è il rischio che in serata i temporali portino anche grandine.