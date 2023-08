In arrivo nuovi autovelox sulla strada per Bibione

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – Lungo la SR74 da alcuni anni sono installate e funzionanti due postazioni fisse di rilevamento della velocità, precisamente al km 10+050 lato destro direzione Bibione (altezza frazione Marinella) e al km 3+400 lato sinistro direzione San Michele al Tagliamento (altezza frazione San Filippo).

Già allora l’obiettivo di tali installazioni era quello di far moderare la velocità in due punti che, più di altri, erano stati teatro di gravi sinistri stradali.

Nonostante la presenza di questi strumenti, dal 2018 al 2022 lungo la SR74 sono stati rilevali, dalla sola Polizia Locale di San Michele al Tagliamento, ben 96 sinistri stradali, su una strada da sempre pericolosa, molto trafficata, in particolar modo durante il periodo estivo, con numerosissime intersezioni stradali, una larghezza che consente una sola corsia per senso di marcia e lunghi rettilinei che incentivano la velocità.

Queste ragioni, di natura preventiva ma anche di responsabilità morale e civile, hanno indotto l’Amministrazione Comunale di San Michele al T. ad attivare le misurazioni della velocità in corrispondenza dei due punti già in funzione, fino ad ora in un senso di marcia, anche nel senso di marcia opposto.

Di seguito le motivazioni espresse dall’Amministrazione attraverso le parole del Vicesindaco Grosseto: “Riteniamo che un limite di percorrenza fissato a 90 km/h e che una segnaletica particolarmente visibile e a debita distanza siano un promemoria per qualche automobilista distratto e un giusto preavviso per chi fosse troppo incline alle alte velocità.

L’avvio di questo nuovo controllo, unitamente al posizionamento, già avvenuto, di alcuni dissuasori (le colonnine rosse) nel nostro comune, ed altri che verranno a breve installati (quasi tutti su richiesta della cittadinanza) hanno come obiettivo quello di porre la massima attenzione al problema dei limiti di velocità.

All’accensione degli autovelox in questi giorni, seguirà un periodo di prova necessario alla taratura degli strumenti tecnici e la definitiva attivazione entro la prima decade di questo mese”.