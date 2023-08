Altolivenzafestival, doppio appuntamento cicloturistico e musicale

FVG – L’Altolivenzafestival, mette in scena altri due spettacoli dal sapore particolarissimo.

Sabato 2 Settembre con partenza alle ore 16.30 dalla Piazza Martiri Garibaldini di Caneva e Domenica 3 settembre, con partenza alle 15.00 da Ca’ Corniani, partiranno due percorsi cicloturistici e musicali, che permetteranno a tutti di conoscere territori splendidi e godersi dell’ottima musica.

La parte musicale sarà affidata all’ensemble Baroque Bridges (Ponti Barocchi), un gruppo formato dal purliliese Enrico Coden (flauto traversiere), Julia Hernández (violino) e Miguel Bonal (viola da gamba).

I tre membri si sono conosciuti durante gli studi in musica antica presso il Conservatorio Reale dell’Aia in Olanda e hanno così deciso di creare un ensemble per esplorare il repertorio barocco per flauto, violino e continuo attraverso una prospettiva storicamente informata, ovvero tramite l’utilizzo di copie di strumenti d’epoca e uno studio approfondito delle fonti storiche. Con la viola da gamba come unico strumento per la realizzazione del basso continuo, l’ensemble esplora i colori fragili e teneri, ma anche esuberanti e profondi, resi possibili da questa distintiva combinazione di strumenti.

I suoi membri hanno studiato nei conservatori di Udine, Linz, Londra, Rotterdam, Barcellona e L’Aia e hanno collaborato con prestigiosi ensemble quali Orchestra Frau Musika, LaBarocca, Balthasar-Neumann-Ensemble, Il Gusto Barocco, Holland Baroque e Les Arts Florissants. Hanno inoltre ricevuto premi in importanti concorsi come il Concorso Juventudes Musicales España, il Premio del Festival di Musica Antica di Úbeda e Baeza e il Premio Palau del Palau de la Música e tenuto conferenze per il Festival di Utrecht, l’Università dell’Indiana e la Società Bolognese per la Musica Antica.

Il loro primo programma, intitolato Sconfinamenti musicali: un tour nell’Europa del Settecento, offre una panoramiche delle complesse e affascinanti connessioni tra compositori e stili nella prima metà del diciottesimo secolo. Il primo Settecento, infatti, è passato alla storia come l’epoca degli stili nazionali: Italia, Francia e Germania hanno sviluppato e orgogliosamente difeso delle caratteristiche compositive in cui si sono inseriti la maggior parte dei compositori barocchi.

La maggior parte, certamente; ma non tutti. Alcuni di loro, infatti, hanno saputo superare questi muri e coniugare in maniera organica e originale gli stilemi di più nazioni, giungendo così a quella che Couperin definì la “riunione dei gusti”.

Il programma percorre questi ponti barocchi, portando il pubblico a varcare i confini musicali dell’Europa settecentesca.

Il concerto si apre proprio con una delle più celebri composizioni di Couperin, la Pace del Parnaso tra le muse, e quindi gli stili, francesi e italiani. Ad essa segue la sonata per violino che Vivaldi scrisse ispirato dalla conoscenza del tedesco Pisendel, ascoltato a Venezia. La Sonata a tre stromenti del flautista francese Buffardin, invece, rivela una scrittura vicina a quella tedesca, che l’autore aveva potuto conoscere ed apprezzare come componente dell’Orchestra di Dresda. Allo stesso modo, il suo allievo Quantz si è rivelato uno dei principali esponenti del cosiddetto “stile misto tedesco”, frutto dell’armonizzazione di ornamentazione francese e italiana. Conclude il concerto un quartetto di Telemann, previsto dallo stesso compositore in una versione per trio e pubblicato in Francia sulla scia dei rinomati Quartetti parigini.

A Caneva si partirà da Piazza Martiri Garibaldini alle 16.30 dove prenderà il via un percorso cicloturistico di circa 6 chilometri. Prima tappa all’Azienda Agricola Sandro Lucchese: che verrà visitata e dove si svolgerà un primo momento musicale e conviviale. La tappa successiva è prevista al lavatoio di via Fontana a Stevenà di Caneva:l’arrivo, indicativamente previsto per le 19.00 sarà a Villa Frova sempre nella località di Stevenà di Caneva. In malaugurato caso di maltempo il concerto si terrà proprio a Villa Frova con inizio alle 18.30

Il giorno successivo a Caorle la partenza è fissata per le 15.00 a Ca’ Corniani. Verrà quindi visitato lo splendido Duomo di Caorle , dove è previsto anche un momento musicale e si proseguirà per il Santuario della Madonna dell’Angelo dove ci sarà anche la seconda tappa musicale. Per concludere il tour ritorno a Ca’ Corniani, con l’ultima sosta musicale ed un gradito momento conviviale.