Mercatini di Natale a Pordenone: tutte le informazioni

Il Natale è sempre una ricorrenza unica ed originale nel suo genere per atmosfera e colori di addobbi e luminarie. Un momento dell’anno attesissimo in tutte le città del mondo, per essere celebrato nel miglior modo possibile.

Ci sono due attività che la stragrande maggioranza degli italiani fa in questo periodo: sfidare a carte i propri amici, anche se la tecnologia ha sostituito questa pratica con i casino live da remoto, e la visita ai mercatini di Natale. Proprio a questo proposito sono tutti da scoprire i mercatini di Natale di Pordenone. Vediamo quali sono le informazioni utili da conoscere su questo argomento.

Quando e dove vengono allestiti i mercatini di Natale a Pordenone

Le tradizionali e famose casette o mercatini di Natale, che dir si voglia, a Pordenone, in Piazzale XX Settembre (a 600 metri di distanza dalla cattedrale di S. Marco e 200 mt dal teatro Giuseppe Verdi) e Corso Garibaldi, vengono allestiti nel periodo che va dal 3 dicembre all’8 gennaio.

Insomma, oltre un mese di durata di queste particolari strutture ospitanti prelibatezze del periodo festivo in questione, addobbi per accrescere la bellezza dell’albero domestico, pastori per i presepi e mille altri accessori e luminarie. Davvero un compendio ampio e vario di tutto ciò che può piacere e che si può amare del Natale.

Luci, addobbi, albero e presepe oltre i mercatini a Pordenone

Sebbene la festività natalizia di Pordenone sia conosciuta con il nome che chiama in causa i mercatini, vi è di più oltre questi.

Ad esempio il presepe visibile nella loggia del Palazzo Municipale, in cui ogni anno viene presentato questo pezzo unico di storia cristiana di tale ricorrenza. Una ricreazione di parte del contesto biblico conosciuto che ha al centro della rappresentazione la trinità: Giuseppe, Maria e il bambinello. Un elemento che non può mancare quando si parla di Natale, celebrando quest’ultimo in seguito alle domeniche dell’avvento, la nascita di Cristo. La cosa particolare del presepe della Loggia del Palazzo Municipale di Pordenone è che ogni anno si arricchisce di un nuovo pastore, o statua di legno a grandezza naturale creato dalle mani artigiane degli artisti che popolano le zone limitrofe.

L’altro simbolo natalizio che poi accompagna il presepe come ben sappiamo è l’albero. Questi spesso riempie di luci e colori le piazze di tutte le città del globo, e ovviamente non poteva non esserci anche nella piazza di Pordenone. Intorno all’abete vi è poi una pista di ghiaccio per il pattinaggio di grandi e piccini e palchi per l’allestimento di dj set e musica dal vivo. In ultimo poi il villaggio di babbo Natale, attrazione fantastica per i bambini che possono lasciare qui la letterina a Santa Claus con il regalo desiderato.

L’enogastronomia sfondo dei mercatini di Natale di Pordenone

Anche la cucina trova spazio di fianco alle casette di legno natalizie di Pordenone, essendo il Friuli Venezia Giulia una zona geografica di grande tradizione enogastronomica. Il gusto e i sapori del luogo allietano insieme alle luminarie e agli addobbi le giornate che ricoprono il mese circa di festeggiamenti di Natale. Il Frico, ad esempio, è una delle ricette culinarie d’eccellenza tipiche di questa ricorrenza. Si tratta di una pietanza a base di formaggio Montasio e patate che ricorda la frittata di patate. Un piatto calorico utile a scaldare le fredde giornate invernali tanto rigide del Natale friulano.

Cosi come lo è il famoso “brovade e muset” secondo di carne a base di musetto e rape macerate. O ancora si possono assaggiare fette deliziose di Gubana, un dolce a forma di chiocciola ripieno di frutta secca e bagnato con lo Slivoviz, acquavite ottenuta dalla fermentazione delle prugne. Come farsi mancare inoltre il prosciutto S. Daniele, autentico simbolo culinario friulano buono per tutte le ricorrenze, compreso il Natale. Per farla breve, in fatto di cucina la località in questione non ha nulla da invidiare ad altre mete nostrane celebrative delle festività natalizie.

Parcheggi gratuiti ed altre iniziative per il Natale di Pordenone

Tra le diverse iniziative volte ad incentivare l’approdo di numerose persone per il Natale friulano nel cuore di Pordenone, vi è ad esempio la possibilità di parcheggio gratuito. Il comune in questione ha infatti ben pensato di dedicare varie aree in loco alla sosta automobilistica sicura, per far si che tanto i residenti quanto coloro che arrivano da fuori città, possano godere in serenità dell’evento festivo. In più una simile concessione consente di predisporre la zona interessata all’ottimizzazione degli spazi per l’allestimento dei palchi e dei dj set. Quindi unire utile e dilettevole è la parola chiave utilizzata dall’amministrazione comunale di Pordenone al fine di garantire un’esperienza celebrativa godibile al cento per cento.

Musica, dj set e band per I mercatini di Natale di Pordenone

Come preannunciato nei paragrafi precedenti, un vero fiore all’occhiello della manifestazione natalizia di Pordenone è la musica live. Un aspetto curato nei minimi particolari grazie al coinvolgimento di band più o meno note del luogo e provenienti da fuori.

Un investimento sul settore musicale che fa capire quanto sia sentita questa festa e questo periodo dell’anno in Friuli. Infatti per tutto il mese di durata precedente e immediatamente successivo al Natale le note la fanno da padrone. Esse spaziano dai canti tradizionali natalizi a quelli religiosi passando per la moderna chiave interpretativa musicale tanto cara alle nuove generazioni. Young Corner, musica anni 80’e 90’, pop contemporaneo e tanto altro nella proposta canora dal vivo di Pordenone. Ce n’è quindi per tutti i gusti, dai nostalgici del vintage a coloro che si sentono maggiormente rappresentati dal panorama musicale attuale.

Ciascuno di questi elementi (band, gruppi, cori o singoli) afferenti al grande e meraviglioso mondo dello spartito, ha come scopo quello di intrattenere e far divertire. Far trascorrere momenti di assoluta e dilagante spensieratezza in attesa del nuovo anno con il concertone di Capodanno e l’after show che chiudono e sanciscono l’apice massimo per ciò che concerne il discorso a tema “musica”. Ad organizzare il tutto le diverse associazioni del posto, autrici del calendario e del programma degli eventi comprendenti i mercatini di Natale friulani.