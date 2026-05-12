TRIESTE – Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Unabomber. L’inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla Procura di Trieste. Lo rende noto all’ANSA il difensore di Elvo Zornitta, Maurizio Paniz, precisando che l’inchiesta “sì è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione”.

La Procura aveva chiesto l’archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l’esito della superperizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il Dna di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.

La Gip di trieste ha archiviato definitivamente il caso, ponendo fine ad un incubo giudiziario durato anni per Elvo Zornitta, ingegnere di Azzano Decimo, ritenendo le accuse insostenibili. Dopo oltre vent’anni dagli attentati (1994-2006) nel Nord-Est, i reati sono caduti in prescrizione.

Le recenti perizie su nuovi reperti non hanno fornito prove decisive per identificare il bombarolo. Tra gli anni ’90 e 2000, un misterioso attentatore ha seminato il panico tra Veneto e Friuli con tubi bomba, ferendo numerose persone. L’inchiesta bis aveva provato a riaprire il caso cercando il DNA del colpevole su oltre 15 persone, inclusi vecchi sospettati, ma senza successo. Finisce così la ricerca dell’Unabomber italiano. Al.Rin.