“La lingua scritta della realtà. Il cinema di Pier Paolo Pasolini”, il 28 a Spazio Zero

PORDENONE – Prosegue il progetto culturale Lingue e linguaggi nell’opera di Pasolini, promosso da Società Dante Alighieri – Comitato di Pordenone insieme al Comune di Pordenone, al Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, all’Associazione culturale Cinemazero, alla Società Filologica Friulana e all’Accademia della Crusca.

In questo contesto, il programma prevede giovedì 28 maggio, alle 16, a SpazioZero di Pordenone (piazza Maestri del Lavoro), l’incontro “La lingua scritta della realtà. Il cinema di Pier Paolo Pasolini”, a cura di Paolo Antonio D’Andrea, responsabile area didattica di Cinemazero e Mediateca. Un’occasione – realizzata in collaborazione con Cinemazero – per esplorare il linguaggio cinematografico pasoliniano nella sua straordinaria capacità di farsi strumento di conoscenza, denuncia e rappresentazione del reale.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio che include il concorso rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori e università (iscrizioni aperte fino al 31 luglio), “La Morteana” spettacolo teatrale di Massimo Somaglino proseguendo a novembre, con la proiezione di Edipo Re a Cinemazero e il convegno internazionale.

Ingresso libero. Per informazioni: Società Dante Alighieri – Comitato di Pordenone www.dantealighieripn.it | [email protected] | tel. 334 2518448