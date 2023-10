Arriva il Tecnico superiore per sicurezza e ambiente: la formazione per un futuro sostenibile e di successo

Ti sei mai chiesto come sarebbe poter contribuire al benessere dell’ambiente mentre ti realizzi professionalmente? Il Corso “Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali” di ENAIP FVG offre l’opportunità di farlo, preparandoti per una carriera nella sicurezza ambientale e nella qualità dei processi industriali.

Questo percorso di formazione è aperto a un vasto pubblico, compresi disoccupati, non occupati e occupati che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale, o che sono ammessi al quinto anno di un percorso di istruzione secondaria superiore. L’opportunità è gratuita grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Il Corso ha l’ambizioso obiettivo di formare professionisti in grado di operare in aziende che desiderano migliorare la loro gestione della qualità e della sicurezza ambientale. Questi professionisti saranno responsabili di tutte le fasi coinvolte, dal controllo della qualità dei prodotti/servizi al monitoraggio delle prestazioni ambientali ed energetiche.

Al termine del corso, avrai acquisito una serie di competenze essenziali, tra cui:

• L’applicazione di tecniche statistiche di base per il controllo di qualità.

• La preparazione di metodi per la raccolta, l’elaborazione e l’organizzazione dei dati.

• L’individuazione e la correzione di disfunzioni all’interno di un processo aziendale.

• La progettazione e la gestione del sistema di qualità aziendale.

• L’analisi dell’efficienza economica della qualità e della non-qualità.

• Il monitoraggio delle prestazioni ambientali ed energetiche per promuovere politiche di tutela ambientale.

Il programma del Corso ENAIP FVG è completo e ricco, con argomenti che spaziano da:

• L’elaborazione e l’analisi di informazioni statistiche e dati.

• L’interazione efficace in gruppi di lavoro.

• L’utilizzo dell’inglese tecnico di settore a livello B2.

• L’applicazione delle normative sulla salute e sicurezza.

• La risoluzione di problemi tecnici utilizzando strumenti matematici.

• La definizione del sistema di qualità aziendale.

• Il controllo della conformità al sistema di gestione della qualità.

• La definizione del piano per la sicurezza aziendale.

• L’applicazione di strumenti e tecniche per il miglioramento delle prestazioni ambientali.

Alla fine del programma di formazione, ENAIP FVG offre un supporto cruciale per l’inserimento lavorativo, tra cui:

• Opportunità di alternanza e tirocinio in azienda.

• Assistenza all’inserimento lavorativo post-corso (placement).

• Una consulenza orientativa per aiutarti a trovare la tua strada professionale.

Inoltre, sono previste visite didattiche presso alcune delle aziende più innovative del territorio, arricchendo ulteriormente l’esperienza formativa.

Un ulteriore plus di questo corso deriva dal fatto che si ottiene anche l’attestazione formativa necessaria per espletare le funzioni di addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP), un requisito molto richiesto ed apprezzato dalle aziende.

Ed ecco alcuni altri dettagli importanti: la durata è di 800 ore (di cui 400 in aula e 400 in azienda e l’Attestato rilasciato è un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore.

Per maggiori informazioni e per iscriverti, è possibile contattare la referente del corso, Giulia Manzan tramite email scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 0432 693753.

La sede del corso è all’Enaip Friuli Venezia Giulia, in Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 a Pasian di Prato (UD), con la possibilità di frequentare alcune lezioni online.