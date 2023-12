Arriva il weekend “Custom Xmas” al Palmanova Village

AIELLO DEL FRIULI – Un weekend speciale a Palmanova Village per avvicinarsi al Natale con Custom Xmas.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, alcuni artisti di fama internazionale saranno a disposizione per personalizzare gratuitamente gli acquisti fatti negli store del Villaggio in modo da rendere unici e originali i regali di Natale, come sneakers, borse, giubbotti, t-shirt, oggetti per la casa e molto altro.

Basta liberare la fantasia e affidarsi all’abilità creativa degli artisti che saranno presenti: Federica Cella, specializzata in disegno e pittura di abbigliamento, Samantha Toffa, che decora e incide vetro, borse e accessori, Albarosa Gatti, specializzata in cucito, sartoria e vinilizzazioni, e Laboratorio 17, i maestri della personalizzazione di sneaker e accessori in pelle.

La magia del Natale a Palmanova Village si chiama “Where Christmas happens” ed è un insieme di installazioni, decorazioni e attività natalizie pensate per essere in linea con il progetto di Environmental Art, ideato e realizzato dall’artista Geometric Bang che ha trasformato il Villaggio in una coloratissima galleria d’arte a cielo aperto.

Strisce di luci al neon incorniciano le facciate degli ingressi, gli alberi, le siepi e alcuni edifici nelle vie interne del Villaggio, mentre l’area della fontana è ricoperta da un manto di palline colorate con al centro un grande albero composto da sfere colorate giganti di diverse dimensioni.

Nell’ingresso B, invece, un tetto luminoso di luci neon che continuano anche lungo le pareti perimetrali creano un effetto davvero immersivo e scenografico.