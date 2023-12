Loperfido (FdI) “Sequestro sigarette di Fiamme Gialle conferma importanza controlli ai confini”

FVG – “La rete capillare dei controlli voluti dal Governo ai nostri confini, in questo caso quello con l’Austria, continua a dare risultati davvero significativi, che non ci sarebbero stati senza questa necessaria stretta, che purtroppo è stato opportuno adottare.

Il nostro plauso quindi alle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso che a Venezia Est, dopo che i mezzi erano entrati in Italia a Tarvisio, hanno rilevato un carico di sigarette di contrabbando di dimensioni davvero ingenti (tre tonnellate, valore 720 mila euro, con due arresti)”: lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, membro delle commissioni Esteri e Difesa che proprio sul rafforzamento dei controlli aveva proposto (con accoglimento) un odg alla Camera nell’ambito del dl migranti.

“Con questi controlli le forze dell’ordine dimostrano ai delinquenti che il nostro Paese non è per i loro traffici – attacca Loperfido -.

Se alcuni pensavano che il contrabbando di sigarette fosse un fenomeno in calo, questo caso dimostra chiaramente che è necessario tenere sempre le antenne alte e a 360 gradi. Giustissimo continuare a monitorare quindi, con tolleranza zero verso ogni tipo di reato internazionale come nazionale”.