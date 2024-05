Arriva l’It Wallet, il successore dello Spid

Con l’arrivo dell’era digitale, l’Italia ha compiuto grandi progressi specialmente nell’ambito dei servizi pubblici, come ha dimostrato uno degli strumenti più rivoluzionari degli ultimi tempi, lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Ma la tecnologia si evolve in fretta, e a distanza di pochi anni anche lo SPID sembra essere destinato a cambiare.

Sarà infatti l’IT Wallet a prenderne il testimone, un portafoglio digitale che conterrà tutte le documentazioni personali necessarie, come la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto, la tessera sanitaria e persino la tessera elettorale. La piattaforma che ospiterà l’IT Wallet sarà la già diffusa AppIO, che dal 2025 diventerà anche il contenitore per tutte le informazioni riguardanti l’identità del cittadino italiano.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo in che modo lo SPID si è rivelato prezioso per il nostro paese. Grazie a questo strumento innovativo è stato facilitato l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. La possibilità di poter confermare la propria identità online ha fatto sì che il cittadino italiano non fosse obbligato a presentarsi fisicamente agli sportelli per poter interagire con enti e servizi pubblici. File interminabili evitate e tempistiche per le procedure notevolmente ridotte, tutto grazie ad un unico set di credenziali che ha agevolato, e non poco, la fluidità e l’efficienza del servizio pubblico a disposizione per i cittadini italiani.

Sono numerose, infatti, le cose che si possono fare grazie allo SPID. Le ore passate in coda per richiedere una documentazione all’Inps o all’Inail non esistono praticamente più, la ricerca dello sportello giusto per accedere al proprio cassetto fiscale, i vari servizi fiscali e tributari della stessa Agenzia delle entrate, oggi sono a portata di pochi click. E’ stato reso possibile anche richiedere diverse agevolazioni tramite questo strumento, come il bonus revisione auto o per i più appassionati del gioco online la richiesta di bonus di benvenuto senza deposito, il tutto nella sicurezza più totale sia per il richiedente, sia per i siti in questione che, con la verifica dell’identità, contrastano maggiormente le truffe e gli account fake.

A questo punto vi starete chiedendo cosa effettivamente cambierà con l’introduzione dell’IT Wallet. Questo nuovo sistema non solo sostituirà lo SPID, ma integrerà anche altre forme di identità digitale come la carta d’identità elettronica. Inoltre, come già accennato, l’It Wallet si propone come un vero e proprio portafoglio digitale, in grado di contenere documenti e certificazioni in formato elettronico, accessibili direttamente dallo smartphone. L’obiettivo con le implementazioni future infatti, sarà quello di far avere a portata di mano del cittadino tutto ciò che è necessario al giorno d’oggi, a partire dai titoli di studio fino alla documentazione medica, in un solo ed unico portale.

L’introduzione dell’It Wallet segna quindi un passo importante verso un’ulteriore semplificazione e sicurezza dell’accesso ai servizi digitali. La transizione sarà graduale, con l’obiettivo di rendere l’It Wallet l’unica identità digitale utilizzabile a partire dal 2025. Questo cambiamento avverrà in concomitanza con un analogo processo a livello europeo, garantendo così la compatibilità dei sistemi di identificazione digitale tra i paesi membri dell’Unione Europea.

Ci troviamo quindi ad un passo dal futuro dell’identità digitale in Italia, un futuro che promette di essere ancora più integrato, sicuro e all’avanguardia. Con l’addio allo SPID, ci prepariamo ad accogliere una nuova era digitale, pronti a sfruttare tutte le potenzialità che questa tecnologia ci riserva.