Termini e parole in ambito casinò da conoscere assolutamente

Ogni settore ha la propria terminologia e i propri “codici” e ovviamente i giochi da casinò sia online che offline non fanno eccezione. Ma siamo sicuri di conoscere i termini più importanti quando si gioca a un casinò? Se per te parole come “all-in”, “free spin” e “jackpot progressivo” sono un mistero, in quest’articolo potrai soddisfare alcuni dei tuoi dubbi.

Francese e inglese sono le lingue più utilizzate

Nonostante la prima casa da gioco della storia dell'umanità sia nata su suolo italiano, e precisamente a Venezia nel 1638, le parole utilizzate in ambito gioco d'azzardo e carte sono prettamente di origine inglese e francese, e solo su alcuni siti vengono tradotte in italiano. C'è ad esempio la parola "orfanelli", che si trova molto più comunemente in francese "orphelins" o in inglese "orphans", ed è un termine utilizzato nel gioco della roulette. Rappresenta una giocata che tiene in considerazione i numeri 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 e 34: questi vengono chiamati appunto "orfanelli" perché non appartengono né al gruppo dei ⅝ né dei numeri vicini allo zero. Si tratta in ogni caso non soltanto di una puntata, bensì di una vera e propria strategia di gioco molto indicata anche per chi è al primo approccio a questo intrattenimento (il cui nome viene anch'esso dal francese, precisamente dalla parola "rouler", cioè "ruotare, girare"). Se ti dico "all-in" a cosa pensi? Letteralmente la traduzione dall'inglese sarebbe "tutto-dentro", ma per chi non siede mai a un tavolo da gioco, queste parole diranno davvero poco. Si tratta di una parola che viene utilizzata sia nel poker che nella roulette e indica la volontà del giocatore di puntare tutte le fiches (che in francese sta per "schede" o "fogli") che gli sono rimaste.

Curiosità: non tutti sanno che “azzardo” è una parola di origine araba

Se è vero che il francese e l’inglese sono assolute protagoniste di tavoli verdi, slot machine e roulette, bisogna riconoscere che però la parola che racchiude tutto questo mondo è invece di origine araba. Ciò che noi adesso conosciamo comunemente in Italia come “dado”, nella penisola araba ha il nome di “az-zahr” (come si legge sull’enciclopedia Treccani) e già l’assonanza con “azzardo” comincia a essere molto chiara. Da qui, attraverso lunghi viaggi di mercanti e pellegrini, il termine si è successivamente trasformato ampliando la propria funzione semantica e diventando un concetto che si esprime in francese con la parola “hasard”, da cui deriva l’italiano “azzardo”. Altro termine che può assolutamente servire anche solo per cultura personale è ad esempio “free spin”, che letteralmente significa “giro-libero/gratis”, e normalmente quando lo si legge rappresenta un’ottima notizia: sono stati vinti dei giri gratis alla slot machine o alla roulette. Di pari importanza è il jackpot, o anche jackpot progressivo: questo termine viene dalla contrazione di “jack”, fante, e “pot”, pentola. Originariamente infatti il vincitore si portava a casa tutta la posta contenuta in un cappello, che faceva da “pot”. Tale termine si è man mano diffuso anche in altri settori e ora può tranquillamente rappresentare anche metaforicamente il raggiungimento di un risultato brillante.