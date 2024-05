Ministro Lollobrigida al mercato di Pordenone e da Pitars

PORDENONE – Grande affetto pordenonese per il Ministro di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, oggi in visita in regione in vista delle prossime europee, a cui è candidato il Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. In provincia il Ministro dell’Agricoltura ha fatto visita al mercato cittadino, soffermandosi agli stand dei produttori del territorio e potendo apprezzare la bellezza del centro cittadino.

Ad accompagnarlo il Ministro di casa Luca Ciriani, dall’onorevole e Presidente di FdI Pordenone Emanuele Loperfido e dal Sindaco Ciriani.

Importante partecipazione poi all’incontro all’azienda vinicola Pitars di San Martino al Tagliamento, appuntamento moderato dal Consigliere regionale Maurmair Markus. Preziosa occasione di confronto con tanti imprenditori agricoli locali.