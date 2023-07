Attività produttive Fvg: Giordano nuovo direttore, ex funzionario Confcommercio

FVG – L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha approvato recentemente il nuovo pacchetto di nomine dirigenziali. Massimo Giordano, 50 anni di Casarsa, ex funzionario di Confcommercio a Pordenone, è stato scelto dall’assessore Sergio Bini come responsabile della direzione centrale alle Attività produttive, dopo essere passato nel marzo 2022 nei ranghi dell’amministrazione (settore Commercio e Turismo). Subentra a Magda Uliana spostata alle Infrastrutture dell’assessore Cristina Amirante.

«Spero di essere all’altezza del compito che mi aspetta. Il mio impegno sarà totale per garantire continuità al lavoro svolto finora con l’obiettivo di implementare i programmi di sviluppo dell’intero tessuto produttivo regionale», questa la prima dichiarazione a caldo di Giordano che ringrazia il presidente Massimiliano Fedriga e Bini per la fiducia accordatagli (la nomina sarà ratificata ufficialmente venerdì in giunta). E’ questa la prima volta per un dirigente che proviene dall’area del Friuli occidentale.

L’esperienza professionale di Giordano comincia nel 2002 quando assume l’incarico di direttore all’Ascom di Gorizia diventando, a soli 29 anni, il più giovane dirigente d’Italia nel sistema Confcommercio nazionale. Sotto la guida dell’allora assessore alle Attività produttive, Enrico Bertossi, viene nominato a far parte della commissiome chiamata ad esprimere pareri sullo sviluppo di nuove strutture commerciali in Fvg.

Nel 2008 prosegue la sua carriera all’Ascom-Confcommercio di Pordenone, prima come vicedirettore responsabile dell’area sindacale e, nel 2010, con incarico di direttore generale e amministratore delegato della società Terziaria Cat (braccio operativo della struttura provinciale di categoria che riunisce quasi 3mila soci).E’ stato consigliere di amministrazione di Concentro e collaborato con varie amministrazioni regionali, oltre all’impegno per la creazione dei Catt Fvg (Centri di assistenza tecnica per le imprese del terziario).



La sua professionalità si è sviluppata, in modo particolare, sui temi legati alla rigenerazione dei centri storici,all’innovazione tecnologica fornita alle imprese e, soprattutto, sullo studio di proposte legislative in cui ha divulgato e fatto conoscere i programmi e le esperienze acquisite nel territorio della Destra Tagliamento, anche grazie alle forti radici con la città di Casarsa e il suo tessuto sociale.

Soddisfazione e apprezzamento per l’incarico assegnato a Giordano è arrivato dal presidente provinciale di Confcommercio Fabio Pillon il quale ha detto che per «il territorio la figura di Giordano è una risorsa e un punto di riferimento per le imprese» e dal responsabile dell’ufficio stampa Ascom Lorenzo Cardin che, per diversi anni, ha lavorato a stretto contatto anche nell’organizzazione di eventi culturali e manifestazioni.