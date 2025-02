Auto nuova da acquistare o noleggio a lungo termine? Cosa conviene di più

L’auto per gli italiani è un bene al quale difficilmente si rinuncia. Tra impegni di famiglia e di lavoro, l’indipendenza degli spostamenti è un benefit che resta una vera e propria prerogativa, soprattutto se si viaggia molto e se non si vive nelle grandi città in cui gli spostamenti con i mezzi pubblici non sono poi così facili.

Ecco allora che l’auto in famiglia, come in azienda, resta una prerogativa di grande spessore. Quando arriva però il momento di acquistarne una, perché si decide di fare il grande passo o per cambiare la vettura che già si ha, sorgono sempre molti dubbi.

Oggi i prezzi delle automobili sono cresciuti in maniera esponenziale rispetto al passato e anche quelli per la manutenzione e l’assicurazione. Ecco allora che in molti tentennano o rifiutano oppure optano per seguire la strada del noleggio a lungo termine. Una soluzione ampiamente usata in tutta Europa da diversi anni ormai e che sta conquistando sempre di più gli italiani.

In molti ancora hanno dei dubbi sul funzionamento del servizio anche se si tratta di qualcosa di veramente molto semplice. Si tratta di un’auto in “affitto” che l’utente sceglie sottoscrivendo un contratto con un’agenzia del settore, come Rent4you, player storico e affidabile a cui potersi rivolgere anche online.

Attraverso il versamento di una rata mensile fissa, si ha la possibilità di usare l’auto per un periodo stabilito guidandola in totale comodità. Nel costo della quota fissata, infatti, è compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, il cambio gomme, l’assicurazione ed il bollo. In questo modo non c’è bisogno di occuparsi di nulla perché pensa a tutto l’agenzia di riferimento, e di azzerare le spese extra legate all’auto.

Tutt’altra storia con l’auto di proprietà che, sebbene richieda dei costi molti più alti, tra acquisto e manutenzione, ordinaria e straordinaria, ha la possibilità di personalizzare a proprio piacimento il veicolo con tutti gli optional che si desiderano, senza contare il valore intrinseco dell’investimento che nel momento opportuno può essere reinvestito

Qual è la soluzione più conveniente? Non c’è una risposta univoca. Molto dipende dalle esigenze e dalle necessità. Si tratta di due strade completamente diverse che non possono essere equiparate.

Per chi vuole cambiare spesso e avere un’auto sempre nuova e perfettamente funzionante, senza avere pensieri e fare investimenti importanti, sicuramente il noleggio a lungo termine è la soluzione migliore. Per tutti gli altri che vedono ancora l’auto come un bene di famiglia che racconta una storia, la scelta è presto detta.