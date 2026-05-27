Pordenone, un mosaico per celebrare le farmaciste del territorio

PORDENONE – Un’opera d’arte per dire grazie a chi ogni giorno è presidio di salute, ascolto e vicinanza alla comunità. Si è svolta con grande partecipazione, alla Farmacia Comunale Montereale di Pordenone, la cerimonia di posa del mosaico dedicato alle farmaciste della provincia, nell’ambito del Premio “Vittoria Alata 2025” promosso da FIDAPA BPW Italy – Sezione di Pordenone.

L’opera, realizzata dagli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli Venezia Giulia e collocata nei pressi della Cittadella della Salute, rende omaggio all’impegno professionale e umano delle farmaciste, figure fondamentali nel garantire assistenza e supporto quotidiano ai cittadini.

La cerimonia, organizzata da Romanina Santin, madrina del Premio, ha visto la partecipazione delle socie Fidapa e delle farmaciste premiate lo scorso anno in Consiglio comunale. Presenti, tra gli altri, la presidente Fidapa Sonia Pin, l’assessore comunale al Commercio Emilio Badanai Scalzotto in rappresentanza del sindaco, la vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti Chiara Azzaretti, Ivana Gaspardo per le vincitrici del Premio Vittoria Alata 2025, la direttrice della farmacia Elena Zambon e il maestro Stefano Ius della Scuola Mosaicisti.

“Questo mosaico non è soltanto un’opera artistica – ha dichiarato l’assessore Badanai Scalzotto – ma un segno concreto di riconoscenza verso donne che hanno saputo unire competenza, umanità e servizio alla comunità”.



Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Francesca Friuli, segretaria dell’Ordine delle Farmaciste, a Guglielmina Cucci, assessora alle pari opportunità, e agli allievi mosaicisti per il contributo artistico e culturale.

Il mosaico del Premio Vittoria Alata 2025 si conferma così simbolo di talento, passione e dedizione al servizio della comunità pordenonese.