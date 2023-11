Banca Prealpi SanBiagio, nuova immagine per un istituto ancorato alla comunità

TARZO – (TV) – Cogliere e raccontare la nuova immagine di una Banca orientata verso il presente e solidamente ancorata alla sua comunità. È questo il filo rosso scelto da Banca Prealpi SanBiagio – Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo (TV) e parte del Gruppo Cassa Centrale – per il nuovo capitolo della campagna di comunicazione integrata “Scegli una storia diversa”.

Firmata da Multistudio, agenzia di comunicazione di sede a Treviso, che ha curato creatività e produzione dell’intero progetto, la campagna è cominciata lo scorso 26 ottobre e terminerà a dicembre, per poi riprendere nella prossima primavera.

Al centro continuiamo a trovare il rapporto tra la Banca e le imprese locali, i professionisti e le persone che animano la comunità, di cui l’Istituto ne è espressione. Le immagini, i suoni e le parole del racconto sono volte a enfatizzare la relazione di reciprocità e fiducia con la comunità, il ruolo economico-sociale e il rispetto dei valori presenti nello Statuto.

Si tratta dell’evoluzione della precedente campagna “Scegli una storia diversa”, andata on air tra fine 2022 e inizio 2023 con diversi spot multi-soggetto e multicanale su tv, radio e stampa e oltre 3.500 affissioni nelle sette province in cui la Banca è presente (Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza in Veneto e Pordenone e Udine in Friuli Venezia Giulia). Il nome scelto per questa seconda parte, (“Con noi è una storia diversa”) è volto a rafforzare con decisione, attraverso il “Con noi”, il senso della specificità, oltre che della dimensione comunitaria, mentre il tempo presente comunica l’attualità della storia: sta accadendo ora e accade tutti i giorni.

La campagna è stata arricchita con nuovi punti di vista e strumenti in grado di raccontare le diverse prospettive dell’Istituto e costruirne una rappresentazione completa e autentica, contribuendo a rafforzare il legame con la comunità. Analogamente ai primi, anche i nuovi episodi sono stati realizzati coinvolgendo e collaborando con persone, luoghi e realtà che nel corso degli anni hanno beneficiato dell’attività di Banca Prealpi SanBiagio e delle caratteristiche distintive di un Istituto di Credito Cooperativo.

Questa la nuova gamma di mezzi e canali attraverso i quali sarà on air la campagna: tv delle principali province venete; advertising digitale (ADV) mirato su social media; condivisione di video su YouTube; video strategy su LED Wall; rotazione radiofonica sulle più importanti emittenti locali; stampa locale e nazionale sui maggiori quotidiani; affissioni OOH (Out of Home) su mezzi pubblici e vele statiche e dinamiche in viaggio lungo le arterie del territorio.

Per guardare i primi episodi della campagna: https://multistudio.productions/banca-prealpi-sanbiagio/

Al link, invece, il nuovo spot: https://vimeo.com/878598522