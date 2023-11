Poste, ottenuta certificazione parità di genere

FVG – Mentre tutti parlano di parità di genere e l’argomento accende i dibattiti di ogni ambito, Poste Italiane passa ai fatti e si aggiudica l’attestato Uni/PdR 125:2022 per la sua capacità di garantire la parità di genere nell’ambiente di lavoro.

Un palmarès che continua ad arricchirsi quello di Poste con riconoscimenti in settori strategici e d’impatto sociale.

L’ultima certificazione, prevista dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, è stata rilasciata dall’IMQ, organismo internazionale, che ha riconosciuto a Poste Italiane la capacità di essere in grado di garantire concrete condizioni di parità nelle attività di progettazione, indirizzo, controllo, coordinamento ed erogazione di Servizi Postali, Logistici, Finanziari, Assicurativi e Digitali.

Un traguardo non da poco in un mondo che corre e che deve sempre dimostrare di stare al passo con quello che il mercato e la modernizzazione richiedono.

La percentuale con cui l’azienda ha ottenuto il riconoscimento è stata del 96% rispetto al minimo richiesto del 60%, da qui si capisce come sia stata ampiamente superata la soglia e si vada verso un percentuale ben maggiore di consolidamento.

Le macroaree di valutazione in cui Poste ha primeggiato sono state: cultura e strategia, governance, processi di personale (HR), opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Tutti argomenti chiave dove si gioca la partita del futuro.

“Siamo orgogliosi di avere tagliato questo nuovo traguardo, ha commentato l’AD di Poste Italiane Matteo Del Fante, la certificazione ufficializza l’importanza dei risultati raggiunti nel nostro percorso con l’obiettivo di costruire un ambiente di lavoro più equo e inclusivo; la diversità di genere è un valore che arricchisce la nostra organizzazione e contribuisce al nostro successo e alla crescita sostenibile”.

Anche il Condirettore di Poste Giuseppe Lasco chiosa: “La certificazione rappresenta un altro importante riconoscimento lungo il percorso di serietà, concretezza e misurabilità dei risultati che l’Azienda sta perseguendo; è importante che ci sia consapevolezza del ruolo di leadership di Poste Italiane, che deriva in maniera esclusiva dalla qualità delle donne e degli uomini che ogni giorno svolgono la loro attività con professionalità e dedizione”.

Emanuela De Domenico