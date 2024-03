Bitcoin: il fenomeno dell’Halving e le implicazioni sul mercato

Il prezzo del Bitcoin ha registrato un aumento del 36% da quando sono stati approvati gli ETF bitcoin spot il 10 gennaio, con il valore che si aggira intorno ai $62,460 al giovedì mattina. Tuttavia, un evento imminente noto come halving potrebbe spingere ulteriormente questa crescita dei prezzi.



La rivincita degli investitori sullo scetticismo di Dimon

La scorsa settimana, il prezzo del bitcoin ha registrato una spettacolare impennata del 20% in soli cinque giorni, portando la criptovaluta vicino al suo massimo storico di circa $69,000, raggiunto nel novembre 2021. Questa rapida ascesa ha lasciato molti investitori increduli, soprattutto considerando le recenti parole di Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, che solo un mese fa aveva deriso il bitcoin paragonandolo a una Pet Rock e invitando le persone a smettere di parlarne.

La risata degli investitori ora sembra ben giustificata, poiché il recente rally del bitcoin è stato alimentato da due principali fattori. In primo luogo, miliardi di dollari stanno affluendo nella criptovaluta dopo l’approvazione da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti degli exchange-traded funds (ETF) legati al bitcoin. Questa decisione ha aperto le porte agli investitori istituzionali che ora possono facilmente accedere al mercato del bitcoin attraverso strumenti finanziari tradizionali.

In secondo luogo, l’atteso “halving” del bitcoin, un evento programmato che si verifica approssimativamente ogni quattro anni, è in procinto di avvenire. L’halving si riferisce al processo automatico in cui la ricompensa per l’estrazione di nuovi bitcoin viene dimezzata ogni volta che vengono creati circa 210,000 “blocchi”. Questo meccanismo integrato mira a limitare l’offerta di bitcoin, rendendoli sempre più scarri in futuro. La teoria è che questa scarsità aumenti il valore del bitcoin nel tempo.

Storicamente, gli halving del bitcoin hanno segnato periodi di notevole crescita del prezzo. Tuttavia, non c’è alcuna garanzia che ciò si verifichi ogni volta, poiché fattori esterni come nuove regolamentazioni potrebbero influenzare il risultato.

Nonostante la recente corsa al rialzo del bitcoin, gli investitori dovrebbero considerare che si tratta comunque di un asset altamente speculativo e estremamente volatile. Le fluttuazioni dei prezzi del bitcoin possono essere significative e rapide, con variazioni del 5% al 10% in un singolo giorno. Mentre alcuni esperti potrebbero consigliare di includere una piccola quota di bitcoin in un portafoglio diversificato, è importante comprendere i rischi associati a tale investimento.

Il bitcoin non rappresenta la proprietà di un asset fisico né una pretesa sui futuri guadagni. Al contrario, investimenti più tradizionali come fondi indicizzati S&P 500 offrono un livello di rischio inferiore e un rendimento medio annuo superiore al 10%.

In definitiva, mentre il recente rally del bitcoin può portare gioia agli investitori, è importante esercitare la dovuta cautela e valutare attentamente i rischi prima di decidere se e quanto investire in questa criptovaluta.

Halving: la riduzione dell’offerta e l’effetto sul mercato

Il Bitcoin Halving 2024 è progettato per rallentare l’offerta di monete man mano che si avvicina alla sua fornitura totale, che è limitata a 21 milioni di monete. Questo meccanismo incorporato imita la scarsità dell’oro e assicura che il mining di Bitcoin diventi sempre più costoso nel tempo.

Secondo Douglas Boneparth, presidente di Bone Fide Wealth e membro del Consiglio degli Advisor Finanziari di CNBC, “l’aspettativa è che l’halving porti a un aumento del prezzo perché le persone si aspettano che l’offerta diventi limitata”. Egli sottolinea che storicamente, il valore del bitcoin è aumentato poco dopo i suoi tre precedenti eventi di halving, sebbene con rendimenti decrescenti ad ogni halving, secondo CoinDesk.

L’investimento in Bitcoin: rischi e opportunità

Tuttavia, gli esperti avvertono che il bitcoin è un asset altamente speculativo e estremamente volatile, con fluttuazioni di prezzo talvolta dell’ordine del 5% al 10% in un singolo giorno. Anche se è possibile guadagnare dalle oscillazioni di prezzo del bitcoin, le prestazioni passate non garantiscono il successo futuro. Non ci sono garanzie che manterrà il suo attuale valore e, a differenza di investimenti tradizionali come azioni o obbligazioni, non rappresenta la proprietà di un bene fisico o un diritto su guadagni futuri.

Mentre alcuni esperti potrebbero consigliare una piccola quota di bitcoin come parte di un portafoglio di investimenti diversificato, rimane comunque un asset ad alto rischio. Chris Diodato, CFP e fondatore di WELLth Financial Planning, consiglia di detenere una piccola quota di criptovalute, forse dell’1% o del 2% di un intero portafoglio, ma raccomanda la cautela, considerando la significativa volatilità e il fatto che non produce flusso di cassa come gli investimenti tradizionali.