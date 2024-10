Black Friday 2024: il vero affare di quest’anno è tutelare la natura che ci circonda

Anche in Italia, da qualche anno il Black Friday è diventato sinonimo di offerte incredibili e shopping sfrenato. Ma cosa succede oltre l’iniziale entusiasmo per gli sconti e la caccia degli affari finisce? Siamo sempre convinti di prendere qualcosa che ci serva davvero e di cui avevamo bisogno, oppure portiamo a casa un doppione di cui potevamo fare a meno? La verità è che il consumismo compulsivo – enfatizzato ai massimi livelli in giornate come il Black Friday – lascia spesso l’amaro in bocca, avendo altresì un impatto negativo e significativo sull’ambiente. Nuovi ordini da evadere e consegne rapide significano più traffico nelle strade ed una marea di rifiuti nuovi da smaltire. L’aumento delle consegne express a domicilio porta a un incremento significativo delle emissioni di CO2. Oltre ai viaggi costanti dei corrieri, anche i consumatori contribuiscono all’inquinamento atmosferico, spostandosi fisicamente da un negozio all’altro. Ciò porta ad un maggiore consumo di carburante ed una congestione stradale oltre la media, che aggrava ulteriormente la situazione ambientale. Allo stesso modo, i packaging delle confezioni (pensiamo a tutte le scatole di cartone, plastiche ed altri materiali di imballaggio che vengono utilizzati per proteggere i prodotti durante il trasporto) finiscono ben presto nelle discariche, contribuendo al crescente problema dei rifiuti solidi.

È sicuramente capitato a tutti di acquistare almeno una volta articoli di cui non abbiamo bisogno realmente, ingolositi perlopiù dal prezzo ribassato. Oppure di ricadere in quella cattiva abitudine di cambiare prodotti ciclicamente, sostituendo altri oggetti che già abbiamo, funzionano e che finiscono per essere gettati via. Un aumento ingiustificato di rifiuti che sfrutta negativamente l’uso di risorse naturali e che ha un grande impatto sulla biodiversità. Per fortuna, molte persone si sono già accorti di questi problemi facendo un passo indietro, cercando di conciliare il desiderio di fare acquisti scontati con la necessità di tutelare e proteggere il nostro Pianeta. Una specie di “Green Black Friday ” fatto di comportamenti maggiormente etici e sostenibili, dove il vero affare è tutelare la natura e la biodiversità che ci circonda.

COME PARTECIPARE AL BLACK FRIDAY IN MODO ETICO E SOSTENIBILE

Pensiamo all’opportunità di ridurre il nostro impatto ambientale adottando abitudini di consumo semplici e consapevoli. Ci sono molti accorgimenti che non richiedono alcuno sforzo. Ad esempio, preferendo prodotti e/o servizi di aziende che promuovono pratiche ecologiche o produzioni a basso impatto ambientale. Optare per articoli 100% riciclati, riciclabili o biodegradabili. È anche possibile prediligere l’acquisto in attività commerciali vicine a noi (cosa che riduce la necessità di un trasporto aggiuntivo) sostenendo le economie locali. Un altro semplice cambiamento è scegliere un approccio di consumo minimalista, supportando iniziative e pratiche che incentivano la riduzione dei rifiuti, condividendole anche con amici e familiari per promuovere e costruire nel tempo una cultura del consumo responsabile e collettiva. Per partecipare quindi al Black Friday in modo etico e sostenibile, bastano poche accortezze come descritto sopra e pianificare un nuovo acquisto seguendo alcune semplici regole di base, come:

PIANIFICARE I TUOI ACQUISTI : Prima di acquistare, fai una lista degli articoli di cui hai veramente bisogno. Evita gli acquisti impulsivi che potrebbero finire inutilmente tra i cassetti inutilizzati di casa o generare nuovi rifiuti. SCEGLI PRODOTTI RISPETTOSI DELL’AMBIENTE : Opta per marchi che utilizzano materiali riciclati o sostenibili e cerca certificazioni ecologiche sui prodotti. RIDUCI IL VOLUME DI RIFIUTI : Acquista da negozi che offrono opzioni di imballaggio eco-friendly, oppure riutilizza o ricicla gli imballaggi quando possibile.

IL BLACK FRIDAY DEL WWF: ADOZIONI SPECIALI A RISCHIO

Il WWF per celebrare il Black Friday 2024 sottolinea la critica situazione di alcune delle specie più emblematiche della Terra, che rischiano di scomparire per sempre se non tutelate da iniziative e progetti di conservazione. Il giorno del Black Friday 2024 diventa quindi per il WWF un momento importante per far luce sulla grande perdita di biodiversità registrata negli ultimi anni e diffondere maggiore consapevolezza su questa situazione. Dal dopoguerra ad oggi infatti, la crescita della popolazione, l’urbanizzazione, l’esplosione del commercio globale e del consumismo hanno portato ad un sensibile degrado della natura, sfruttando oltremodo le risorse naturali ad un ritmo senza precedenti. Attraverso il costante impegno del WWF e l’adozione simbolica di uno di questi animali, ogni individuo può contribuire direttamente alla salvaguardia delle specie minacciate e fare la propria parte per proteggere il patrimonio più prezioso del Pianeta: la Natura. Segui il WWF per conoscere la campagna Black Friday e quali sono le 3 specie più a rischio. Visitando il sito web del WWF, potrai scoprire come partecipare all’adozione simbolica di una specie a rischio estinzione. L’adozione include un certificato di adozione personalizzato, una scheda informativa con le curiosità sulla specie adottata e, se si sceglie il welcome kit con peluche, anche un simpatico peluche WWF.

ALTERNATIVE GREEN AL BLACK FRIDAY TRADIZIONALE

Un’ottima alternativa allo shopping tradizionale è l’acquisto di prodotti di seconda mano. Piattaforme come Vinted, Depop e Mercatino dell’Usato offrono una vasta gamma di articoli usati in ottime condizioni. Questo approccio non solo riduce la domanda di nuovi prodotti, ma aiuta anche a dare una seconda vita agli oggetti, allungando il loro ciclo di vita. Molti marchi eco-friendly e con un’impronta Green, sono in prima linea per offrire sconti durante il Black Friday promuovendo il consumo sostenibile. Fare acquisti presso questi marchi non solo ti permette di ottenere prodotti di alta qualità, ma anche di sostenere aziende che condividono i tuoi valori ambientali (dalla scelta delle materie prime alla produzione stessa del prodotto).

Le scelte di consumo che facciamo ogni giorno hanno un impatto significativo sia a livello personale che globale. Adottando un approccio più consapevole e responsabile, possiamo contribuire – anche in un giorno come il Black Friday – a ridurre il nostro impatto ambientale e fare la differenza per il Pianeta. Riflettere su queste decisioni, è indispensabile per creare le basi per un futuro sostenibile.

Celebrare il Black Friday in modo etico e sostenibile può diventare quindi una ricorrenza vantaggiosa sia per gli acquirenti che per l’ambiente. Non si tratta solo di risparmiare denaro, ma di fare scelte che riflettano i nostri valori ed il nostro impegno per la tutela del Pianeta e di tutti gli esseri viventi che lo abitano. Quest’anno quindi, invece di concentrarti esclusivamente sui saldi, prendi in considerazione l’adozione di un animale a rischio tramite il WWF. È un modo significativo per festeggiare il Black Friday in modo originale e contribuire alla protezione delle specie in via di estinzione. Visita il sito web del WWF per saperne di più e fare la tua parte.