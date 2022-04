Bonus sulle Scommesse Online: quali tipologie esistono

Esistono tantissime piattaforme di betting e operatori che rendono vivace e competitivo il mercato delle scommesse sportive online. Molti offrono quote simili, operano proprio in mercati simili e per un giocatore può essere abbastanza difficile riuscire a scegliere dove scommettere.

Ciò che potrebbe aiutare qualsiasi persona appassionata di gioco d’azzardo è sicuramente la diversa offerta promozionale di ogni singola piattaforma. I bonus infatti possono fare la differenza, ma quali tipologie di bonus sono presenti nei portali di bookmaker?

Lo scopriremo di seguito, cercando di mettere in luce tutte le più affascinanti promozioni che caratterizzano i siti con licenza ADM, con soluzioni diverse dal sistema promozionale dei siti scommesse non AAMS.

Il bonus benvenuto senza deposito

In questo caso l’offerta di siti scommesse non aams con bonus senza deposito permette al nuovo iscritto di ricevere una piccola somma di denaro da poter utilizzare subito al gioco, senza alcun obbligo di ricarica. Non sarà prelevabile, non richiede un versamento e basterà solo confermare la propria identità per ricevere il bonus. Per farlo basta inviare i documenti richiesti in fase di registrazione. Considera che di solito sono offerti da 5 a 10€ di bonus senza deposito per ogni singolo account.

I bonus benvenuto sulle piattaforme sportive

Tutte le promozioni di benvenuto anche per le pagine sportive di un portale sono rivolte solo ai nuovi iscritti, e si ottengono dopo l’apertura di un conto gioco. Solitamente un giocatore dovrà ricaricare il conto, considerando eventuali limiti di ricarica, per ricevere un cifra da utilizzare per scommettere online. Sono uno strumento molto amato dai giocatori, ma anche un importante mezzo per gli operatori che possono così differenziare la propria offerta dalla concorrenza. In alcuni casi è possibile anche trovare delle proposte promozionali che sono senza deposito!

I Bonus sul rimborso perdite o Cashback

La forma in assoluto più utilizzata per i bonus scommesse è indubbiamente il Cashback. Il suo significato letterale è “denaro restituito”, ed è proprio il nome che ci svela la sua missione. Consiste nella garanzia di un ritorno di denaro, in parte o in modo totale, rispetto all’importo che un giocatore ha scommesso e che non ha generato una vincita.

Non ci sono vincoli sullo sport, ma è possibile scegliere liberamente la disciplina sportiva come calcio o altro sulla quale piazzare la puntata. I soli limiti che prevede, in linea generale, riguardano il tetto massimo che un giocatore può ricevere. Si parla di 100€, una somma interessante che permette ai nuovi iscritti di poter giocare senza iniziare in modo negativo l’avventura.

Bonus Freebet

Occhi puntati anche sulle cosiddette Freebet, che sono letteralmente delle scommesse gratuite che un giocatore può ricevere come bonus. Quando un utente è già registrato, potrebbe ricevere come promozione settimanale o mensile questa offerta da parte del bookmaker.

Nella maggior parte dei casi sono inseriti all’interno di un programma fedeltà e rappresentano uno dei premi più ambiti. Possono prevedere un tetto massimo di valore specificato: ecco perché è bene non solo controllare la validità della promozione, ma anche che caratteristiche preveda. Inoltre ricorda che sono bonus temporanei, quindi è bene affrettarsi e non farseli scappare nel momento in cui vengono attribuiti come premio.

Altre offerte e bonus scommesse sportive online

Molti bookmaker propongono anche le offerte dedicate a “Invita un amico”, ideale per ricevere un omaggio in denaro quando qualcuno che conosci si iscrive sulla piattaforma. Oppure potrai trovare le offerte sulle scommesse Multiple o nello specifico su alcune discipline specifiche come ippica, basket e molti altri sport che cambiano settimanalmente.

Consigliamo anche di non ignorare le offerte speciali che sono introdotte da alcuni operatori per la versione di gioco mobile. La scelta non nasce a caso, visto che sempre più giocatori ormai amano utilizzare smartphone e tablet per scommettere online.

E infine, è bene verificare se sono presenti dei bonus sugli eventi, anche live. Pensa per esempio ai più prestigiosi eventi di basket, come Serie A di basket italiano o calcistici, come la Champions: alcuni bookmaker offrono delle quote diverse che offriranno delle prospettive di vittoria davvero interessanti.