CA Italia insieme alle 4 Fondazioni annuncia progetti territori

FVG – Dopo il lancio lo scorso autunno dell’iniziativa “Crédit Agricole for Dream”, Crédit Agricole Italia ha annunciato i progetti selezionati per rispondere concretamente ai bisogni sociali e ambientali dei territori.

Il Gruppo ha collaborato con le fondazioni azioniste, Fondazione Cariparma, Fondazione Carispezia, Fondazione Piacenza e Vigevano, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, nella ricerca di idee innovative e accomunate dalle tematiche di inclusione sociale e lotta al cambiamento climatico.

Quasi 160 candidature raccolte da tutta Italia sul portale CrowdForLife, la piattaforma di donation crowdfunding del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Da queste grazie ad una Commissione multidisciplinare sono state selezionate le 12 progettualità vincitrici: progetti orientati al raggiungimento degli obiettivi 10 e 13 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ovvero l’inclusione, sostenendo azioni che assicurino pari opportunità e riducano le diseguaglianze, e la climate action, promuovendo azioni green per combattere il cambiamento climatico.

Le 12 Associazioni selezionate potranno vedere realizzate le loro progettualità attraverso la pubblicazione delle loro raccolte fondi sul portale CrowdForLife. A sua volta Crédit Agricole Italia, insieme alle Fondazioni partner, sosterrà i singoli progetti raddoppiando le donazioni raccolte fino ad un massimo del 50% dell’importo obiettivo di ogni raccolta fondi e, comunque, fino ad esaurimento del plafond di 100 mila euro messo a disposizione per l’iniziativa.

I progetti selezionati:

 POLISPORTIVA GIOCO PARMA ODV (Parma)

L’associazione Polisportiva Gioco Parma ODV nasce nel 1983 all’interno del Centro don Gnocchi di Parma. Fin dalle origini lo scopo è il benessere psico-fisico delle persone e l’integrazione sociale, mediante la pratica sportiva fatta su misura della persona disabile.

“Spazi Sportivi Educativi” è il progetto presentato dalla Polisportiva Gioco Parma ODV con cui l’associazione offre esperienze sportive, ludiche e inclusive a tutti gli adolescenti, grazie anche alla sperimentazione continua delle discipline paralimpiche. La progettualità si pone, infatti, lo scopo di contrastare l’abbandono della pratica sportiva in età adolescenziale proponendo un nuovo modo di vivere lo sport: giocoso, educativo e lontano dalle ansie legate alla prestazione.

 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “SU LA TESTA” (La Spezia) L’organizzazione SU LA TESTA ODV viene pensata e sostenuta dalla volontà dei familiari delle persone diversamente abili, in particolare dagli utenti del Centro Socio-educativo e Riabilitativo “Il Nuovo Volo” situato a Ceparana (La Spezia), con lo scopo di rafforzare i legami di supporto reciproco tra gli stessi familiari e/o i tutori legali di sostegno delle persone con disabilità. Protagonisti del progetto “Fioriture” saranno persone adulte diversamente abili, utenti del Centro, i loro familiari, operatori e volontari, tutti impegnati ad operare sul territorio per rendere gli spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, anche attraverso seminari, incontri e laboratori volti a favorire la cultura del riciclo e del riuso.

 L’ARCO – SOC. COOP. SOCIALE A R.L. (Piacenza)

Il Pollaio Sociale è un progetto delle cooperative sociali L’Arco e Officine Gutenberg – gestori del centro aggregativo del Comune di Piacenza Spazio 4.0 – e di Cosmonauti APS: si tratta di tre realtà non profit piacentine attive in campo educativo, culturale e agricolo-sociale, che desiderano rendere la città di Piacenza più sostenibile e attenta all’ambiente. Il progetto prevede la realizzazione di un Pollaio Sociale® a Piacenza, un’idea ecologica e di innovazione sociale, con la partecipazione attiva di persone con fragilità, che permetterà ai cittadini di adottare una gallina e ritirare settimanalmente le uova.

 FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MINIATO BASSO ODV (San Miniato) L’organizzazione di volontariato Fraternita di Misericordia di San Miniato basso, fondata nel 1911, si impegna principalmente nello svolgimento di interventi in ambito di trasporto sanitario sia emergenziale che ordinario. Il progetto dell’organizzazione ha come obiettivi la riqualificazione, la manutenzione e il decoro dell’area adiacente alla sede dell‘associazione. Nelle attività verranno coinvolte persone in condizione di disagio socio-economico.

 FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ETS (Milano)

La Fondazione Francesca Rava è nata nel 2000 con l’obiettivo di aiutare bambini, adolescenti, mamme e donne in condizioni di disagio in Italia, in Haiti e nel mondo. Interviene in prima linea in modo tempestivo e concreto nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie. Con il progetto “Palla al centro” la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS intende accompagnare i ragazzi detenuti nell’Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria in un percorso di rinascita, attraverso la partecipazione a corsi di formazione e ad attività volte a trasferire ai ragazzi competenze pratiche e teoriche, utili per il loro futuro reinserimento sociale e lavorativo. Tra queste sono ricomprese le attività di riqualificazione degli spazi dell’istituto in cui i ragazzi trascorrono il loro tempo e, in particolare, la realizzazione di un’opera artistica che gli consentirà di esprimere le loro emozioni.

 ASSOCIAZIONE VITERBO CON AMORE – ODV (Viterbo)

L’Associazione “Viterbo con Amore ODV” nasce nell’ottobre del 2001 con lo scopo di promuovere iniziative artistiche, culturali e sociali per sensibilizzare la comunità sui valori della pace e della solidarietà e sostenere l’Associazionismo operante sul territorio. “Un suppOrto per l’Emporio Solidale” è il progetto con cui Viterbo con Amore ODV si impegna nel recupero di beni alimentari di qualità per ridurre il fenomeno dello spreco e garantire una sana alimentazione a famiglie in difficoltà dando loro la possibilità di un percorso di integrazione e reinserimento nella società.

 PIMLICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Trapani)

La Cooperativa Sociale Pimlico nasce nel 2014, ma solamente dal mese di settembre 2020 inizia a lavorare in Sicilia nell’attuale sede di Castellammare del Golfo (TP). nizialmente nata come Cooperativa di tipo B per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dal 2021 è anche una Cooperativa di tipo A svolgendo anche i servizi socio-educativi rivolti a minori a rischio di esclusione sociale. Il progetto “Giovani al Verde” nasce dall’esigenza di contrastare l’esclusione sociale di persone svantaggiate potenziando la squadra di lavoro della cooperativa composta da giovani Neet in inserimento (inattivi), volontari e tutor. In particolare, sarà previsto un percorso di formazione professionalizzante nel settore dell’agricoltura che aumenterà la loro conoscenza e darà loro la possibilità di utilizzare mezzi e attrezzature di moderna concezione a basso impatto ambientale.

 HOBBIT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (San Benedetto del Tronto)

La Cooperativa Sociale Hobbit, ente proponente, si occupa di educazione e inclusione socio- lavorativa per persone svantaggiate. È proprietaria del centro educativo “La Contea”, situato in una zona panoramica collinare nel territorio di San Benedetto del Tronto (AP) che, nel 2018, ha ottenuto anche il riconoscimento dalla Regione Marche di centro di Educazione Ambientale. Il Centro propone progetti educativi, assistenza disabili e attività a contatto con la natura e nel rispetto dell’ambiente rivolti a tutta la comunità e realizzati grazie al lavoro di diverse organizzazioni. Con il progetto “Mondo Piccolo”, la Cooperativa Sociale Hobbit vuole contrastare la marginalità sociale delle persone fragili e promuovere sani stili di vita sostenibili che contrastino il cambiamento climatico. Per farlo creerà laboratori socio-occupazionali volti a riqualificare gli spazi verdi presenti nel sentiero natura del centro La Contea coinvolgendo adulti svantaggiati economicamente o socialmente, persone con disabilità psichiche o fisiche e minori a rischio.

 EOS LA STELLA DEL MATTINO – APS (Bergamo)

Eos aps è un’organizzazione territoriale che collabora con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e con diverse associazioni e soggetti del terzo settore, per dare ospitalità a pazienti pediatrici in cura presso l’Ospedale e le loro famiglie. Casa di Leo è dedicata alla memoria di Leonardo Morghen, nato nel 2005 con una malattia rara che lo costringe, con i genitori e il fratello, a dover affrontare lunghi e frequenti viaggi in Italia, Europa e negli Stati Uniti. Il progetto “Leo diventa grande” prevede l’ampliamento dell’attuale struttura di housing sociale, energicamente autonoma e a basso impatto ambientale, dedicata ai pazienti pediatrici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e alle loro famiglie.

 VENICE LAGOON PLASTIC FREE (Venezia)

VLPF è una giovane organizzazione senza scopo di lucro con sede a Venezia iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Regione Veneto, di Venezia e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il progetto proposto da Venice Lagoon Plastic Free si pone l’obiettivo di ripulire alcune aree del sito del patrimonio mondiale di Venezia e della sua laguna da imbarcazioni in vetroresina abbandonate o affondate che potranno così essere recuperate ed avviate al riciclaggio delle componenti metalliche e plastiche. Le attività potranno anche contare sul coinvolgimento di volontari e la partecipazione sinergica di persone soggette a provvedimenti esecutivi per lo svolgimento dei lavori.

 ASSOCIAZIONE “COMUNITÀ DEL MELOGRANO” O.D.V. (Udine)

L’Associazione Comunità del Melograno ODV, costituita nel 1996 da un gruppo di genitori di persone con disabilità intellettive, ha come obiettivo primario quello di attivare interventi volti a migliorare la qualità della vita e l’integrazione sociale dalla persona con disabilità e di chi se ne prende cura. Il progetto “Fattoria Sociale” si pone l’obiettivo di realizzare l’inclusione sociale di soggetti deboli o a rischio di marginalizzazione che apporteranno un importante valore sociale al mondo agricolo, attraverso laboratori di attività con percorsi di cammino con animali, presa in cura degli stessi e sviluppo dell’area verde a km0 per la produzione di frutta e verdura.

 IMPOLLINATORI METROPOLITANI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (Torino)

L’Associazione Impollinatori Metropolitani nasce dalla Comunità Slow Food per promuovere, tutelare, educare al valore della biodiversità in ogni sua accezione, con attenzione agli insetti impollinatori. Il “Progetto Fioraia” si prefigge di preservare la biodiversità dei paesaggi e migliorare la vita delle api e degli insetti impollinatori selvatici grazie a un innovativo modello di gestione agricola, attivo in alcune aree della Regione Piemonte.

Il Progetto intende continuare, grazie alla raccolta fondi, ad annettere nuove aree incolte, sotto-gestite o marginali generando ricadute sulla biodiversità, sul comparto dell’allevamento di ruminanti, sul turismo locale e sulla comunità attraverso un modello di economia circolare e il coinvolgimento di soggetti svantaggiati.

Per saperne di più, l’iniziativa “Crédit Agricole for Dream” è consultabile su https://www.ca- crowdforlife.it/initiative/credit-agricole-for-dream/