Capodanno 2023 a basso costo? Ecco qualche consiglio

Le Feste si avvicinano e con loro la domanda che ogni anno mette in crisi milioni di italiani: cosa fare per Capodanno? Le opzioni certo non mancano, ma in un momento di crisi economica come quello attuale servono soluzioni low cost, oltre che coinvolgenti ed emozionanti.

Il risparmio non deve infatti diventare sinonimo di esperienze sgradevoli o insoddisfacenti. Basta trovare la giusta combinazione tra location e attività. In questo senso, una delle opzioni più gettonate da chi non vuole (o non può) spendere per una vacanza è il Capodanno in piazza.

Dopo una cena in famiglia, tra risate e piatti tipici, la cosa più semplice è uscire nel centro città per ammirare giochi di luci, falò, fuochi d’artificio e, spesso, prendere parte ai concerti organizzati dal Municipio. Una scelta senza dubbio conveniente, ma che rischia di essere al di sotto delle aspettative per chi cerca il massimo del divertimento.

Quando c’è un budget sufficiente a spostarsi per qualche giorno, una delle scelte più apprezzate è il capodanno in montagna. Il nostro Paese offre tante mete di interesse per chi vuole passare le Feste tra le piste da sci, dal Trentino a Cortina d’Ampezzo, fino alle numerose località che si trovano negli appennini. I prezzi? Possono variare sensibilmente a seconda della zona selezionata, ma scegliendo un pacchetto all inclusive creato da un’agenzia di viaggi ci sono buoni margini di risparmio.

Chi invece sogna un Capodanno al caldo trova nelle Isole Canarie una delle soluzioni migliori al momento, perché piuttosto economiche e relativamente vicine (circa 4 ore di volo da Milano). Nell’ambito delle destinazioni esotiche sono tra le più gettonate e permettono di scegliere tra diverse città: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Palma, eccetera.

Alla ricerca di un po’ di relax? Capodanno diventa il momento giusto per fare una piccola vacanza tra la natura, magari con una comitiva di amici. In questo senso l’agriturismo è la risposta migliore: permette di vivere a contatto con gli animali e fare lunghe passeggiate all’aria aperta, per ricaricare le batterie lontani dal caos della città, ma avendo comunque a portata di mano diverse destinazioni interessanti. Le regioni più indicate per una vacanza del genere sono Toscana e Umbria.

Quando si parla di vacanze rilassanti è impossibile non citare le località termali. In Italia ci sono moltissime strutture che offrono pacchetti per Natale e Capodanno, con sconti e convenzioni per chi soggiorna nelle strutture alberghiere circostanti. Anche in questo caso, le opportunità di risparmiare crescono se ci si rivolge ad un’agenzia viaggi in grado di proporre pacchetti completi, con pernottamento, ingresso alle terme e trattamenti benessere personalizzati. Quanto alle destinazioni, tra le località termali più affascinanti d’Italia ci sono quelle di Bormio, Fiuggi, Saturnia, Verona e Agnano.