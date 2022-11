Caro bolletta: come sconfiggerlo con il fotovoltaico

Oggi andiamo a vedere come è possibile far fronte agli ultimi aumenti della componente energia producendo in maniera autonoma e pulita l’energia elettrica che sere per azionare e alimentare i vari dispositivi che abbiamo tra le mura domestiche.

Quanto costa l’energia oggi?

Purtroppo, al giorno d’oggi il costo dell’energia è sempre maggiore per diverse cause. Di solito, a inizio anno c’è sempre un aumento delle bollette che comunque è contenuto, ma stavolta siamo alle prese con qualcosa di diverso. Infatti, i recenti rincari hanno portato i prezzi a livelli astronomici mai visti prima d’ora. La situazione è davvero arrivata al limite con costi in bolletta davvero insostenibili per la maggior parte delle famiglie e imprese italiane. Ci si ritrova puntualmente con i conti da fare per poter pagare la bolletta o fare la spesa al supermercato. Quella dell’energia sta diventando una spesa che incide molto sul bilancio famigliare e quindi molte persone si stanno domandando come poter far fronte al caro bolletta che riguarda anche il gas.

In effetti, si calcola che i prezzi di luce e gas sia aumentati praticamente del doppio rispetto l’anno precedente, mettendo in ginocchio moltissimi utenti che sono alla disperata ricerca di valide soluzioni. Certo, ci sono piccole attenzioni quotidiane che tutti dovremmo mettere in atto fin da ora, ma non è che si possano fare miracoli. Spegnere le luci quando non è necessario o avviare la lavatrice solo quando è piena, è di aiuto ma non risolve il problema alla radice.

Come produrre energia in modo autonomo

Moltissime persone in una situazione come questa si sono chieste che cosa potessero fare per produrre energia in modo indipendente cioè senza dover per forza dipendere dalla rete. La buona notizia è proprio la possibilità di installare pannelli solari da balcone per la produzione di energia elettrica.

È una modalità molto pratica e vantaggiosa rispetto invece ai pannelli fotovoltaici sul tetto. Ovviamente, sono ottimi anche quelli per diventare autonomi e avere energia pulita ma occorre uno sforzo in più per quanto riguarda l’installazione.

Sono, infatti, necessari diversi collegamenti elettrici che comportano cavi e canalette per tutta la facciata della casa. Le cose si complicano nel momento in cui la casa non è di proprietà oppure ci sono tanti altri condomini che non sono pienamente favorevoli all’operazione. È vero che si possono coinvolgere gli altri dirimpettai ma si va incontro a lungaggini burocratiche e amministrative.

Per installare pannelli sul tetto, sebbene sulla porzione di proprietà, bisogna comunque passare per la riunione di condominio e tutti siamo ben consapevoli di quante noie possono sorgere in tale sede. Sebbene il beneficio di installare pannelli solari sia evidente, non tutti sono favorevoli per via dei costi, del loro ridotto consumo energetico domestico e non solo.

Insomma, in pratica è molto meglio fare da sé e installarsi i pannelli fotovoltaici direttamente sul balcone di casa senza problemi e storie. Sul proprio balcone, anche quello di una casa in affitto, ognuno di noi può fare quello che gli pare, tra cui anche installare dei pannelli fotovoltaici per sfruttare una fonte rinnovabile e pulita come i raggi del sole per la produzione elettrica. Naturalmente, sono comunque necessari collegamenti e cavi ma sono minori rispetto a quelli che servono a un impianto sul tetto.

Come funziona un sistema di accumulo energia

Dopo aver capito brevemente come mai sia più vantaggioso un impianto da balcone, vediamo come funziona nel dettaglio per fugare ogni dubbio in merito. Sono installati direttamente sul balcone di casa dei pannelli fotovoltaici realizzati con celle di silicio. Nel momento in cui i raggi del sole colpiscono la superficie del pannello, il materiale di cui sono fatti, cioè il silicio, converte il calore in energia.

In pratica, in questo particolare metallo sono presenti degli elettroni liberi che con il calore si muovono producendo energia a corrente continua. Tutta l’energia è poi trasferita a una batteria ad accumulo invece che messa sulla rete.

La batteria ha un duplice ruolo; in primis, converte l’energia da continua ad alternata poiché è quest’ultima che permette di alimentare tutti i nostri dispositivi che abbiamo in casa dalla lavatrice all’alimentatore dello smartphone, dal frigorifero alle luci.

Un secondo ruolo è poi quello di accumulo. È un po’ come se la batteria si caricasse, rendendo l’energia disponibile nel momento in cui senza che dobbiamo preoccuparci del livello di produzione attuale del nostro sistema.

Forse non tutti sanno che la produzione con il sistema del fotovoltaico non è continua ma soggetta ad alti e bassi che dipendono soprattutto dalle condizioni meteo. Tuttavia, caricando la batteria, non ci sono di questi problemi perché l’energia è pronta all’uso anche in piena notte con il cielo coperto da grosse nuvole.

La batteria ad accumulo, insomma, non può mancare oggi quando installiamo un impianto fotovoltaico perché ci avvantaggia sotto diversi punti di vista. Potremo avere finalmente energia prodotta in modo autonomo senza doverla prendere tutta dalla rete.

Significa avere un risparmio economico netto senza precedenti. Con i risparmi che realizziamo nel corso del tempo, riusciamo a ripagare l’investimento fatto per l’installazione dell’impianto. In altre parole, l’impianto si ripaga da solo facendoci rientrare ben presto della spesa sostenuta per acquisto e installazione dei pannelli fotovoltaici da balcone.

Inoltre, bisogna anche calcolare che l’energia prodotta con il fotovoltaico è del tutto pulita perché proviene da una fonte rinnovabile. Per questo tipo di produzione energetica, non sono prodotte emissioni dannose. Per questo motivo, si tratta di energia pulita al 100% e sostenibile che ci porta verso uno stile di vita più green ed ecologico.

Oggi è un imperativo per tutti fare i conti anche con il tasso di inquinamento e possiamo dire di aver fatto un passo in avanti diventando più ecosostenibili se installiamo un piccolo impianto domestico fotovoltaico sul nostro balcone di casa che, solitamente, ha una buona esposizione al sole. In altri termini, il balcone è sempre ben esposto al sole perciò catturiamo una buona percentuale dei raggi del sole.