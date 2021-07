Cefap, in partenza corso per diventare tecnico gestione sistema qualità aziendale

FVG – Il corso gratuito PIPOL “Tecnico della gestione del sistema qualità aziendale” organizzato da CeFAP e in partenza a Gorizia a settembre, ha come obiettivo quello di formare una figura professionale in grado di gestire la qualità aziendale individuando le aree di rischio e le opportunità presenti nel contesto organizzativo e ambientale.

In particolare il corso punta a fornire gli strumenti per l’individuazione di obiettivi, indicatori, strumenti e modalità di controllo in un’ottica di miglioramento continuo.

Al termine del percorso le risorse saranno in grado di gestire un piano di controllo delle procedure attraverso la realizzazione di controlli periodici (Audit), la rilevazione di non conformità e reclami, l’individuazione e la risoluzione delle anomalie riscontrate, e riusciranno a rapportarsi in autonomia con gli enti di certificazione.

Il corso è aperto a tutte le persone iscrivibili al Programma PIPOL, con diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure qualifica professionale di 4° livello EQF (tecnico dell’amministrazione economico-finanziaria).

Costituisce inoltre prerequisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese livello A2.

La partecipazione al corso, della durata di 600 ore, prevede il rilascio di un Attestato di QUALIFICA 4° livello EQF dalla Regione FVG, un Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori e un Attestato di formazione specifica sicurezza lavoratori.

Per maggiori informazioni: https://www.cefap.fvg.it/it/30984/