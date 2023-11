Col Vetoraz tra le top 50 per Food&Wine Italia

VALDOBBIADENE – Col Vetoraz è stata selezionata tra le cantine top 50 del 2023 dal magazine di settore Food&Wine, unica azienda dell’intera denominazione Conegliano Valdobbiadene DOCG. Un attestato che conferma il prestigio e l’eccellenza che questa realtà veneta esprime e dimostra di saper mantenere solida nel tempo.

Rimanendo in Italia, prosegue con successo la tornata di medaglie agli spumanti dell’azienda: il Wine Hunter Award 2023 del Merano Wine Festival assegna due Medaglie d’Oro al Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze e al Valdobbiadene DOCG Brut.

Ancora tre Medaglie d’Oro al Mondial des Vins Extrêmes di Cervim (Aosta) al Valdobbiadene DOCG Millesimato Coste di Mezzodì, al Valdobbiadene DOCG Brut Coste di Levante e al Valdobbiadene DOCG Extra Dry Coste di Ponente.

Ma anche lusinghieri risultati non mancano nemmeno sul fronte internazionale.

La Falstaff Weine Guide 2024 riconosce con le 4 stelle una posizione di riferimento dell’azienda a livello nazionale per il suo pregio, e ancora il Falstaff Sparkling Special 2023 assegna 94 punti al Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø e al Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée 5, 93 punti rispettivamente al Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze, al Valdobbiadene DOCG Brut e al Valdobbiadene DOCG Millesimato, e 92 punti al Valdobbiadene DOCG Extra Dry.

Infine il Mundus Vini Summer Tasting conferisce la Medaglia d’Argento al Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø, al Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée 5 e al Valdobbiadene DOCG Brut.

Col Vetoraz da sempre orienta il proprio impegno verso l’eccellenza e in questo lavoro mette passione, rispetto, valori, proprio come quelli di una famiglia. E’ su queste basi e con questa visione di armonia condivisa da tutti i dipendenti, che questa realtà veneta costruisce e produce il meglio ogni giorno per garantire ai consumatori sempre un altissimo livello qualitativo.