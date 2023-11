Poste, risultati positivi: primi 9 mesi del 2023 a + 1,5%

FVG – Poste Italiane continua a consolidare l’andamento di crescita che ha contraddistinto questo anno pieno di premi, soddisfazioni e progetti realizzati e da portare avanti.

Il terzo trimestre del 2023 infatti chiude con ricavi in rialzo di + 3,6% su base annua, e pari a 2,8 miliardi di euro.

Volano della tendenza si confermano il settore logistico e i pagamenti digitali.

Risultato operativo (EBIT)dei primi nove mesi del 2023 in crescita dell’1,5% su base annua a 2,1 miliardi di euro e utile netto pari a 1,5 miliardi con un + 5,8 % e una gestione dei costi molto rigorosa.

Numeri questi certamente superiori alle aspettative e alle stime degli esperti.

Ricordiamo che i risultati sono stati raggiunti tenendo a freno i costi in un contesto caratterizzato da continui aumenti dei prezzi.

Annunciato anche dall’Amministratore Delegato Matteo Del fante, il bonus di 1000 euro, definito “antinflazione”, che verrà erogato a novembre a ciascuno dei 120.000 dipendenti del Gruppo.

Si corre quindi speditamente verso la presentazione del nuovo Piano Strategico, che sarà presentato nei primi mesi del prossimo anno.

Nel frattempo, prima di svelare la prossima evoluzione del modello di servizio della Piattaforma di Poste Italiane, è stato preannunciato per fine anno il break-even delle attività di logistica insieme ad una revisione al rialzo a 2,6 miliardi dell’orientamento sul risultato operativo di Gruppo e, infine, per il prossimo 22 novembre il pagamento di un acconto sul dividendo di 24 centesimi di euro per azione per un totale di 307 milioni in crescita del 13% rispetto all’anno scorso.

Matteo Del Fante con soddisfazione ha commentato: “I risultati dei primi nove mesi vanno oltre il nostro piano strategico, con ricavi in crescita su base annua del 7% pari a circa 9 miliardi e un risultato operativo che ha raggiunto 2,1 miliardi. Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad una continua razionalizzazione dei costi in un contesto contraddistinto dall’inflazione”.

Ancora una volta, Del fante ha ringraziato “le persone di Poste” che “lavorano instancabilmente per soddisfare le esigenze degli italiani con un’attenzione costante all’innovazione e al miglioramento dell’esperienza del cliente”.

Un modello di business strutturato che ormai è caratterizzato dalla diversificazione che va dalla logistica al comparto assicurativo, passando dall’e-commerce e dai servizi di erogazione di energia elettrica, e che ha permesso all’azienda di consolidare questo approccio rendendolo peculiare e riconoscibile.

Ma Del fante non si ferma e annuncia: “Continueremo ad investire, migliorando ulteriormente le nostre capacità in termini di tecnologia, prodotti e persone, diversificando le nostre attività, preservando al contempo il nostro solido bilancio”.

Emanuela De Domenico