Come iniziare a giocare alle slot machine e divertirsi con i rulli al casinò

Il fantastico mondo delle slot machine: girare i rulli vale la candela?

Le slot machine possono essere un hobby divertente da intraprendere nel tempo libero. Forse per moltissimi italiani lo erano già dal tempo dei casinò e delle sale da bar terrestri, dove ancora oggi possiamo trovare quelle belle macchinette a gettoni che urlano le vincite a suon di musica lontano dal bancone dove si sorseggia il caffè o il vinello, ma pur sempre visibili da baristi e curiosi. Con il loro sbarco nei casinò online, il numero di utenti sparsi in giro per l’Italia e il mondo si è moltiplicato. Ma come si inizia a giocare alle slot machine online? Verde casino ci spiega che in realtà è molto semplice: basta visitare una delle numerose piattaforme di giochi online e iniziare a giocare, gratis o per soldi veri.

Cosa sono le slot machine?

Una domanda che sembra banale invece non lo è per niente. Le slot machine sono macchinette che contengono dei giochi d’azzardo che si trovano in quasi tutti i casinò tradizionali e online, nonché ancora oggi in alcuni vecchi bar italiani. Rappresentano una delle forme di gioco d’azzardo più diffuse al giorno d’oggi, apprezzate fin da sempre perché non richiedono alcuna competenza o abilità (al contrario dei giochi di carte) e si giocano rapidamente.

Effettuare una partita non richiede nessuna preparazione, se non la lettura della tabella dei pagamenti e delle condizioni di puntata provviste su ogni singolo gioco. Ecco, poi, come si gioca:

1. Prima dell’avvio del gioco, si inseriscono le monete o i gettoni nella slot machine, operazione che online avviene tramite una semplice selezione con il mouse.

2. Si tira la leva oppure, online, si preme il pulsante Start.

3. I rulli gireranno in maniera automatica e, una volta che si fermano, si otterrà il risultato creato dalle combinazioni di simboli che daranno luogo o meno a una vincita.

Quello che ci preme sottolineare è che le vincite di queste macchinette sono date da un risultato di gioco assolutamente aleatorio. Online, il software funziona infatti secondo il sistema di numeri casuali RNG, che permette una distribuzione equa e non favorita dei risultati, i quali dipendono dalla fila di simboli allineata su una linea vincente attiva.

Le slot machine sono suddivise in tradizionali e moderne. Le prime presentano spesso simboli quali stelle, semi di carte e numeri fortunati, e 3 o al massimo 5 rulli con 1, 5 o 10 linee di pagamento; le tematiche sono spesso molto basilari. Ci sono poi le novità e le slot più moderne, ormai in voga online, che raccontano storie più affascinanti con i loro simboli su 5 o più rulli (di solito fino a un massimo di 7) e linee di vincita spesso quasi illimitate (come le slot Megaways). Infine, le slot machine online regalano molte variazioni rispetto alle macchinette tradizionali, date soprattutto dai giochi bonus integrati che aumentano il ritmo di gioco.

Giocare a una slot machine quanto mi costa?

La spesa tipica per una slot machine può variare notevolmente a seconda della durata del gioco e del tipo di macchinetta prescelta. Il costo si basa solitamente sulle preferenze dei singoli giocatori, che possono scegliere un titolo più o meno volatile e con un requisito di scommessa conveniente al proprio budget.

Naturalmente la cifra che spenderete dipenderà non solo dal costo della slot ma anche dal tempo trascorso a giocare. Prima di iniziare, è importante bene fissarsi dei limiti e degli obiettivi. Dovreste pensare a quanto volete spendere e a che tipo di ritorno sareste felici di vedere, sempre considerando che si tratta di un gioco basato sulla fortuna. Stabilendo però questi obiettivi, l’esperienza sarà più piacevole e giocherete sereni.

Il via alla prima partita su una slot machine

È davvero facile come premere un pulsante o tirare la leva, no? Adatto ad esperti come a principianti, è una tipologia di gioco affascinante. Ecco alcuni consigli da prendere in considerazione prima di iniziare:

➔Scegliete i giochi con attenzione

Ognuna ha caratteristiche, linee di pagamento e temi diversi. Scegliete quelle che veramente vi piacciono e che siano adatte alle vostre preferenze e al vostro stile di gioco. Alcune macchine offrono vincite più alte, ma possono avere una frequenza (volatilità) di vincita inferiore. Non limitatevi a una sola slot machine perché potrebbe venirvi a noia e innervosirvi, ma cambiate e mantenete l’esperienza del casinò viva.

➔ Stabilite i vostri limiti e rispettateli

Prima ancora di iniziare a giocare, decidete quanto siete disposti a spendere e anche a perdere. Evitate di giocare somme che non potete permettervi, di aumentare le puntate nel tentativo di non continuare a perdere e di sforare i vostri obiettivi iniziali. Se doveste raggiungere i vostri limiti di spesa, fermatevi.

➔ Studiate bene regole e condizioni di gioco

Familiarizzate con la totalità del titolo, dalla tabella dei pagamenti, ai simboli più o meno vincenti, alle linee di vincita e i giochi bonus. Potete farlo sia gratuitamente con i giochi demo che poi a soldi veri.

Girare i rulli è sempre un’emozione

Facili da imparare e ottime per divertirsi, le slot machine si rivelano uno dei migliori giochi da casinò del momento. Sempre richieste da tutti i tipi da giocatore, l’importante è ricordarsi di non sottovalutarle e di girare i rulli con speranza, divertimento e serenità!