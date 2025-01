Come parlare di gioco d’azzardo in famiglia

Sei un giocatore d’azzardo ma la tua famiglia non approva e non capisce quello che fai? Hai un’applicazione speciale per casinò online come Vulkan Vegas app sul tuo telefono, ma non sai come spiegare ai tuoi parenti cosa sono i giochi e le scommesse online? Ti sarai sicuramente trovato alcune volte nella difficile situazione di dover spiegare o giustificare il motivo che ti porta a fare giochi e puntate online. Dare risposta a queste domande e parlare di questi temi non è affatto facile, soprattutto in un contesto famigliare. Potresti temere il giudizio dei tuoi genitori oppure hai paura di sentirti solo e incompreso. Sappiamo che molti giocatori possono trovarsi in situazioni simili e per questo motivo abbiamo deciso di scrivere un articolo per aiutarvi a parlare di gioco d’azzardo in famiglia.

L’importanza del dialogo

La prima cosa che ti vogliamo ricordare è l’importanza del dialogo. Questo aspetto non deve essere sottovalutato perché a volte ci creiamo preoccupazioni inutili che si rivelano vuote quando ne parliamo con altre persone. Ad esempio, potresti essere preoccupato di come uno dei tuoi genitori potrebbe reagire se gli dicessi che fai scommesse. Però potresti scoprire che spiegando di che cosa si tratta il tuo genitore non sarebbe del tutto contrario. Parlare e aprirsi è il primo passo per farsi capire e per venirsi incontro. Naturalmente non tutti potranno accettare di buon grado quello che fai e dovrai essere pronto a spiegarti anche con chi forse non vuole sentire le tue ragioni. Fare qualcosa di nascosto che poi potrebbe essere scoperto è la cosa peggiore. Sarebbe molto meglio affrontare subito il problema discutendone apertamente con tutta la famiglia.

Consapevolezza dei rischi

Il secondo passo fondamentale che ti consigliamo di seguire è quello di cercare di essere molto consapevole e informato sui rischi e i pericoli del gioco d’azzardo. Se ne vuoi parlare con la tua famiglia devi arrivare preparato e informato, non basandoti solo sulla tua esperienza diretta. Ci sono tantissimi dati e tantissimi studi sugli atteggiamenti dei giocatori e sui pericoli della dipendenza dal gioco. Se conosci questi pericoli e sai parlarne serenamente con la tua famiglia, allora puoi dimostrare di essere un giocatore responsabile e consapevole. Evita di rassicurare tutti dicendo che non ci sono rischi nel gioco d’azzardo. Cerca di essere sincero sia con te stesso che con gli altri, e ricorda che il gioco può causare dipendenza e danneggiare sia te sia le persone che ti circondano.

Mostra apertamente quello che fai

A volte la soluzione migliore per spiegarti è far vedere direttamente ai tuoi parenti quello che fai. Se sei un appassionato di slot, potresti far vedere loro la tua slot preferita, spiegando come funziona e facendo vedere direttamente una puntata. In questo modo le tue parole non saranno più solo riferimenti astratti ai giochi, ma saranno accompagnate da immagini concrete che sapranno spiegare meglio di mille parole ciò che stai facendo. Potresti scoprire che il tuo genitore che pensavi fosse completamente contrario al gioco è invece attratto dalla stessa cosa che piace anche a te.

Parla spesso e racconta le esperienze di gioco

Confrontarti con i membri della tua famiglia potrebbe essere un ottimo modo per tenere sotto controllo le tue giocate. Ci sono vari strumenti a disposizione degli iscritti alle piattaforme online che permettono di limitare le perdite e tracciare il comportamento di gioco. Il problema però è che nessuno ha accesso a questi dati tranne te e pertanto nessuno ti controlla dall’esterno. Avere un dialogo aperto con la famiglia invece ti permette di avere un riscontro e un giudizio sulla tua situazione che non potresti avere dall’interno. Devi anche essere disposto ad accettare le critiche e valutare in maniera intelligente e ponderata i commenti che ti vengono fatti.

Consigli per i genitori

Finora abbiamo parlato di consigli e suggerimenti rivolti ad un pubblico di giovani o adulti che vogliono parlare di gioco d’azzardo in famiglia. Ora però è il momento di affrontare un argomento estremamente delicato: quello dei genitori che devono parlare di gioco d’azzardo ai figli. Dato che ormai tutti hanno uno smartphone e internet è quasi impossibile che un giovane, anche minorenne, non incontri prima o poi dei siti di gioco o betting. Naturalmente i genitori sono preoccupati che i loro bambini possano iniziare a giocare in modo irresponsabile e cadono nella dipendenza da gioco. Il rischio è molto reale e quindi anche in questo caso un dialogo aperto e sincero è l’atteggiamento più utile in famiglia. Negare l’esistenza di questi giochi o vietare con la forza e con punizioni l’accesso alle piattaforme può essere controproducente. La strada che ci sentiamo di consigliare è quella del parlare dei rischi e dei pericoli con molta sincerità. Questi momenti di confronto e di scambio su temi importanti possono anche essere delle occasioni per rafforzare i legami di famiglia. Non sono necessariamente dei litigi nei quali i figli sentono di volersi ribellare ai genitori, ma sono momenti di crescita e apprendimento sia per gli uni che per gli altri.