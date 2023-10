Convegno “Orizzonti oltre i confini sulle Ville Venete” il 21

VIDOR (TV) – Il Convegno “Ville Venete Oltre i Confini 2023” quest’anno propone una riflessione che aggancia la Villa Veneta alla vocazione per la quale è stata pensata e realizzata (pensiamo al Palladio e al suo concetto di “fabrica”) e la riconnette al futuro.

Questa connessione si origina a partire da quei valori, oggi di imprescindibile attualità, e che proprio la Villa Veneta incarna: lo slow living, il wellbeing, il green, la sostenibilità, il turismo di prossimità, l’eccellenza enogastronomicaa Chilometro Zero, solo per citare alcuni dei punti forti della vocazione della Villa Veneta.

Ville costruite al tempo della Serenissima e che oggi rappresentano mission e obiettivi principali delle politiche economiche e sociali planetarie.

(Ri)connessione è quindi parola massimamente evocativa e che serve a tracciare una continuità di rotta e che, allo stesso tempo, è linea programmatica di futuro.

Il Convegno si presenta perciò al pubblico proponendo inedite “connessioni” che, proprio nel solco delle attività della Serenissima, al tempo crocevia di pensieri, popoli e costumi, oltrepassano i confini geografici, culturali, sociali e ambientali, per toccare anche la sfera spirituale e quella del benessere psico – fisico.

Il tema del Convegno della seconda edizione della manifestazione “Giornata delle Ville Venete” titola quindi: “Le Ville Venete al centro del benessere. Riconnessioni di futuro”.

Una sede d’eccezione ospiterà il Convegno previsto per la giornata di sabato 21 ottobre 2023 con orario dalle 10.00 alle 13.00: l’Abbazia di Santa Bona a Vidor, Treviso.

Si tratta di un luogo di riferimento spirituale, ricco di storia, dove racconteremo come la Villa Veneta possa essere al centro anche del nostro benessere, sia fisico che spirituale, e possa permetterci di compiere quella riconnessione, non solo con noi stessi, ma anche con la natura e l’ambiente circostante, recuperando la profondità e la saggezza delle nostre radici identitarie.

Per farlo abbiamo pensato ad alcuni approfondimenti tematici che vedono protagonisti, tra gli altri, esperti di wellbeing, neuroscienze, psicologia dell’architettura e Maestri Zen.

Avremo così modo di approfondire alcuni aspetti della Civiltà in Villa e scoprire come oggi siano massimamente di attualità.

Uno sguardo a 360 gradi, approfondendo anche un tema centrale, quello del passaggio generazionale dei proprietari delle Ville Venete.

Fino ad analizzare quello che sarà il loro futuro. E quello delle Ville Venete.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di rito, portando gli interventi dei protagonisti e dei fautori di questa iniziativa: la Presidente dell’Associazione Ville Venete, la principessaIsabella Collalto de Croÿ e il Presidente dell’IRVV – Istituto Regionale delle Ville Venete prof. Amerigo Restucci.

Saranno inoltre presenti Alessio Carciofi,autore e docente universitario in Marketing & Benessere Digitale e senior advisor in corporate wellbeing. Ha scritto libri podcast e partecipato a TedX e, ad oggi, è una delle figure di riferimento nel mondo del benessere digitale e del digital detox, aiutando persone, aziende e famiglie a vivere una vita più sana, produttiva e felice con la tecnologia.

Il suo intervento titola: “Oltre la Rete: la Ri-connesione umana nel cuore delle Ville Venete”.

Avremo poi Rosa Baroni, docente senior di Psicologia Generale e Psicologia Ambientale alla Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova. Ci spiegherà come il benessere psicologico possa essere influenzato dalle caratteristiche naturali e architettoniche di un ambiente come le Ville Venete.

A seguire Koren Montemurro, monaca Zen, esperta di Mindfulnessdialogherà con Andrea Eko Maragno, abate del Monastero OraZen di Padova.

Ci sarà poi Michaela Bellisario, giornalista RCS e fautrice del Festival della Consapevolezza. Con lei viaggeremo di villa in villa alla scoperta di quanto siano ancora di attualità l’Otium e il Negotium dei nostri maestri latini.

Avremo poi due proprietari che porteranno la loro personale e interessante esperienza: da una parte Giulio Da Sacco proprietario attuale dell’Abbazia di Vidor; con lui potremo approfondire il passaggio generazionale della Villa Veneta e il suo cambiamento.

Dall’altro Florian StepskiDoliwa,vicepresidente dell’Associazione Ville Venete,proprietario di Villa Rechsteiner, anch’egli proprietario di nuova generazione alle prese col “far funzionare” nuovamente la Villa Veneta, esattamente secondo i precetti palladiani di “fabrica”. Con loro avremo altresì l’occasione di affrontare un altro tema al centro delle esperienze proposte per la Giornata delle Ville Venete: la Generazione Z.

Una generazione sulla quale riponiamo grande speranza, già avvezza ai nuovi linguaggi digitali, proiettata nel Metaverso, abituata all’interazione con l’Intelligenza Artificiale, capofila nella transizione digitale, foriera di quell’innovazione nel solco della Ri-connessione a noi cara: il futuro che auspichiamo tutti per un reale cambiamento di rotta, con la Villa Veneta al centro del dibattito.