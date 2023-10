Flics: memorie da esplorare. App turistica alla scoperta di Sutrio

FVG – I Flics, in Carnia, erano gli scampoli, piccoli pezzi di stoffa avanzati da altri lavori. Dato che nulla doveva essere sprecato, non si buttavano, ma erano riutilizzati in vari modi e, ad esempio – cuciti uno sopra l’altro – diventavano suole per gli scarpéts, le tipiche calzature delle donne carniche. Scampoli di memoria che – messi insieme come tessere di un mosaico – portano in modo divertente ed inconsueto alla scoperta del territorio di Sutrio sono ora quelli raccolti dall’omonima applicazione turistica per smartphone “FLICS: memorie da esplorare”: 30 racconti, ricordi, piccoli aneddoti donati dagli abitanti di Sutrio e trasformati in testi e tracce audio.

Realizzata dall’Albergo Diffuso Borgo Soandri con la Cooperativa Puntozero di Udine, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Bando DIVA, l’app è stata presentata sabato 14 ottobre nella sala Polifunzionale di Sutrio dal presidente dell’Albergo Diffuso Borgo Soandri Silvio Ortis.

Disponibile gratuitamente sia per Android sia per iOS, in italiano e in inglese, FLICS permette al turista di conoscere il territorio attraverso gli occhi e le parole dei suoi stessi abitanti. Le 30 storie infatti sono il frutto di oltre 60 ore di interviste fatte a una cinquantina di persone dagli 11 ai 100 anni: il più giovane è Alessandro e ha 11 anni, Catinute invece è la più anziana, ed ha 100 anni. Ricordi, tradizioni, curiosità, piccoli aneddoti, memorie condivise che portano il visitatore dentro la comunità, come un vero e proprio concittadino e che, magari, fanno scoprire anche agli abitanti del paese qualcosa che ancora non conoscono.

Le 30 storie sono racchiuse dentro altrettanti QR Code stampati su piccoli supporti e nascosti a Sutrio, nelle frazioni di Priola e Noiaris e persino sullo Zoncolan, da cercare con l’aiuto di una mappa geolocalizzata e di vari indizi. Ogni QR Code, una volta scansionato, dà accesso a una storia che si può leggere oppure ascoltare dalla voce di un narratore.

L’invito è quello di ascoltare e guardarsi attorno, per scoprire se magari la signora che sta attraversando la strada è proprio Olimpia, la protagonista di quella tappa, che prepara più di 1500 cjarsòns alla volta, oppure se quel bambino alto e magro che cammina per i prati dello Zoncolan è proprio Alessandro, che non vede l’ora arrivi l’estate per trascorrerla in malga. O ancora: la barista del Bar Arvenis di Priola è proprio Irma? Per scoprirlo, basta ordinare un toast e controllate che usi il formaggio fresco della Latteria al posto delle sottilette.

Flics è come una sorta di Caccia al Tesoro, che coinvolge il turista nell’esplorazione di Sutrio e dintorni attraverso un’esperienza di gamificiation, in cui il gioco parte dal digitale per realizzarsi nel territorio. Il turista, mentre gioca, può di volta in volta essere stimolato a cambiare direzione, sia nella realtà narrativa dell’app sia in quella fisica del territorio, facendosi coinvolgere in un’esperienza immersiva, inedita e creativa.

30 storie sono tante, perciò si può uscire dall’app e riprendere la partita in momenti successivi. I risultati saranno salvati e memorizzati in automatico. Ogni storia ha un punteggio diverso, che posiziona i giocatori in una classifica condivisa. Una volta trovate e ascoltate tutte le storie, si riceverà un ricordo di FLICS e di Sutrio e, soprattutto, si diventerà una specie di “cittadina onoraria” o “cittadino onorario” perché si conosceranno le persone, le abitudini, gli aneddoti che cementano la comunità.

L’app è un attività originale e divertente, adatta sia alle famiglie sia a coppie che a gruppi di amici. Si è posta attenzione all’accessibilità delle 30 tappe preferendo, quando possibile, spazi raggiungibili anche da persone con disabilità. Per ogni tappa è specificato il tipo di terreno dove si trova ed eventuali ostacoli per raggiungerla.

Info: https://www.albergodiffuso.org/flics/