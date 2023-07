Correre per perdere peso, tutti i vantaggi

Sicuramente molte persone vanno a correre per cercare di perdere peso anche se non è sempre il rimedio più facile per dimagrire. Va specificato, per prima cosa, che andare a correre è un esercizio non così scontato e che sottopone il nostro corpo a numerosi stress dai muscoli fino a finire al cuore. Prima di approcciare questo tipo di sport dunque diventa fondamentale effettuare una visita medica approfondita a prescindere dall’età e dalle condizioni di salute. Va specificato poi che nessuno sport può fare dei miracoli se non accompagnato da tanti altri particolari come l’alimentazione e soprattutto la costanza negli allenamenti.

Quanto fa dimagrire correre?

Qui gli specialisti si dividono tra chi lo considerano il modo migliore per perdere peso e chi invece lo considera inferiore ad altri tipi di sport. Sta di fatto che correre porta a una buona attività cardio, con il coinvolgimento di numerosi muscoli. Si possono bruciare infatti moltissime calorie con una semplice corsetta, uno sport infatti che in moltissimi approcciano anche perché le spese sono minime e si può praticare in ogni tipo di luogo. Di certo diventa molto importante cercare di mantenere un certo tipo di costanza oltre a specificare che si deve lavorare in maniera proporzionale con una crescita che ci porta volta dopo volta ad aumentare il nostro impegno fisico.

In media, considerando una velocità non eccessiva, si consuma una chilocaloria per chilogrammo di peso al chilometro. Dunque l’esborso energetico aumenta in base al peso ed è ovvio che questo accade per lo sforzo maggiore che si compie. Ricordiamo infatti che molti sportivi decidono di applicare dei pesi aggiuntivi a polsi o caviglie proprio per bruciare ancora più calorie e dimagrire più rapidamente.

L’importanza dell’alimentazione

Come specificato già in precedenza correre per perdere peso è importante, ma senza una corretta alimentazione non si va da nessuna parte. Va sfatata l’idea che infatti fare sport ci permetta poi a tavola di mangiare qualsiasi cosa. Diventa molto interessante sotto questo punto di vista andare a mangiare in maniera sana ed equilibrata. In questo senso vanno privilegiati cibi contenenti un tasso d’acqua per reintegrare quanto perso durante l’allenamento. Correre infatti porta a sudare decisamente molto e dunque bisogna evitare di rimanere disidratati.

Tra i cibi si devono evitare, o limitare, quelli grassi come formaggi stagionati o carni rosse, cercando di evitare sempre e comunque di strafare e di utilizzare le tanto promosse bibite gassate e salse che contengono tantissimi zuccheri. Invece vanno privilegiate carni bianche, pesce, verdure e frutta anche se quest’ultima non deve portarci a esagerare per la presenza comunque di zuccheri.

Correre e i consigli

Prima di andare a correre bisogna sottolineare diversi consigli che diventano importanti anche per la riuscita dal punto di vista della perdita del peso. Per prima cosa ci si deve scaldare per evitare di avere dei problemi fisici e dunque avere delle prestazioni migliori. Sotto questo punto di vista lo stretching diventa altrettanto importante e ci permette di crescere durante la nostra prestazione sportiva e dunque anche nell’obiettivo di raggiungere una perdita di peso cospicua. Ricordiamo poi che la costanza è sempre fondamentale come in tutte le cose.