Poste italiane, I^ semestre 2023 con risultati da record

ROMA – Risultati finanziari da record con crescita dell’utile netto che si attesta nel primo semestre 2023 a 1,1 miliardi, con un + 16% di incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un secondo trimestre che conferma il trend positivo con un utile netto di 601 milioni ovvero un +22% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Numeri importanti, ma come sappiamo dietro i numeri ci sono le persone, i programmi, le pianificazioni e gli obiettivi che da sempre Poste italiane progetta e raggiunge.

Magia? No di certo, ma frutto di un rodato anche se sempre in miglioramento, modello di business diversificato, che l’AD Matteo Del Fante porta avanti con orgoglio e determinazione.

“Stiamo trasformando Poste Italiane, afferma Del Fante, in un’azienda sempre più digitale, incentrata sul cliente; un’azienda efficiente dal punto di vista operativo, con percorsi chiari per una crescita redditizia”.

E le parole fino ad oggi, si sono sempre trasformate in fatti, in investimenti proiettati verso il miglioramento delle capacità operative e verso la creazione di servizi all’avanguardia e fruibili da tutti, senza lasciare indietro nessuno.

Tutti i segmenti hanno peculiarità e potenzialità diverse per questo vengono monitorizzati e studiati per trarre da ognuno i migliori risultati possibili.

“Nel settore corrispondenza, pacchi e distribuzione, ha continuato Del Fante, i ricavi rimangono resilienti, grazie alle azioni di repricing e a un mix di prodotti con crescita di volumi dei pacchi e a tendenze commerciali favorevoli nei ricavi di distribuzione”.

Sul piano dei servizi finanziari sono stati conseguiti i maggiori ricavi in tutte le linee di business, mentre nei servizi assicurativi è stata registrata una costante raccolta netta positiva in un mercato in decrescita.

“Anche il comparto assicurativo Danni è cresciuto e beneficia dell’acquisizione di Net Insurance che darà uno slancio importante al business della protezione”.

Poste italiane è un treno in corsa ed è inarrestabile in tutti i settori in cui è presente. Un’azienda camaleontica che trasforma in utile anche ciò che potrebbe sembrare in crisi, che si adatta alla mutabilità dei tempi moderni.

Per questo l’AD continua ad affermare: “Vedo un futuro brillante per Poste Italiane, grazie ad investimenti volti a migliorare ulteriormente le nostre capacità in termini di tecnologia, prodotti, persone; siamo in una posizione unica per cogliere le opportunità future in tutti i nostri settori di business”.

Il grazie più importante però, Del Fante lo ha rivolto ai dipendenti, “che ogni giorno, con il loro lavoro, creano le condizioni affinché Poste Italiane sia al centro delle esigenze quotidiane degli italiani e dello sviluppo del nostro Paese in modo sempre più innovativo”.

Emanuela De Domenico