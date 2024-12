Cosmos, interventi rapidi per salvaguardare la solidità aziendale. Parla il Ceo, Ciro D’Aniello

FVG – A fine 2024, si stima che lo stock complessivo di crediti deteriorati (NPL, Not Performing Loans) in Italia si attesterà a circa 290 miliardi di euro, in calo di 71 miliardi rispetto all’anno precedente. Un dato che rappresenta un miglioramento per le imprese italiane, ma che sottolinea ancora l’importanza di affrontare tempestivamente questa problematica.

“La questione dei crediti incagliati diventa particolarmente rilevante nel periodo di chiusura dei bilanci – spiega Ciro D’Aniello, CEO di Cosmos – perché la presenza di NPL riduce gli utili e può accentuare le perdite. Per questo è essenziale intervenire con rapidità per recuperare questi crediti e salvaguardare la solidità aziendale.”

Strategie per il recupero dei crediti

D’Aniello sottolinea come la gestione dei crediti deteriorati richieda un approccio metodico: “Il primo passo è l’indagine sul debitore, per comprendere la situazione e valutare le opzioni. Successivamente, si avvia una transazione seria che protegga il cliente da un punto di vista legale e finanziario. Questo processo non solo aiuta a sistemare i bilanci, ma tutela anche l’amministratore dal rischio di responsabilità penali e civili, come previsto dalle norme vigenti.”

Questa problematica sta diventando sempre più centrale, specialmente nei settori dell’edilizia e dell’automotive, dove il peso dei crediti incagliati rischia di compromettere la stabilità delle imprese. “Si tratta di un fenomeno sociale – aggiunge D’Aniello – che deve essere affrontato con serietà per evitare ripercussioni sull’economia nazionale.”

L’approccio di Cosmos

Cosmos si pone come un osservatorio privilegiato per affrontare la questione dei crediti deteriorati, grazie a un approccio strutturato ed efficace. “In media, servono 45 giorni per ottenere un risultato concreto – afferma D’Aniello – e nell’80% dei casi, questo risultato è raggiungibile.” La società, forte di una lunga esperienza e di una leadership che Ciro D’Aniello ha ereditato dal padre Domenico, ha sviluppato diverse aree operative per rispondere alle esigenze delle imprese.

Tra queste, spicca Cosmos Finance, una divisione che supporta PMI e grandi aziende nell’accesso a finanziamenti agevolati erogati da enti regionali, nazionali e dalla Comunità Europea. Inoltre, Cosmos Finance offre assistenza nell’ottenimento di finanziamenti alternativi attraverso piattaforme di crowdfunding autorizzate dalla Consob.

Il contributo di Visurissima.it

Accanto al lavoro di recupero crediti e supporto finanziario, Ciro D’Aniello ha sviluppato Visurissima.it, un altro brand di Cosmos, con l’obiettivo di offrire a privati e professionisti un servizio innovativo e accessibile per l’erogazione di visure, certificati e report. “Con Visurissima.it – spiega D’Aniello – abbiamo voluto facilitare l’accesso a questi strumenti, eliminando la necessità dello SPID e rendendo il processo semplice e immediato, a portata di click. Questo approccio consente a professionisti e privati di operare come veri e propri visuristi, con accesso diretto e rapido ai servizi.”

Un contributo per il futuro dell’economia

L’attività di recupero crediti, l’accesso a nuove fonti di finanziamento e l’erogazione di servizi digitali rappresentano strumenti fondamentali per la salvaguardia delle imprese e del tessuto economico italiano. “Il nostro obiettivo – conclude D’Aniello – è non solo rendere esigibili i crediti incagliati, ma anche contribuire a un sistema economico più sano e sostenibile, offrendo alle aziende e ai privati strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato.”