Covid, 533 nuovi casi e 5 decessi in Fvg. Fedriga “Già in zona gialla con questi numeri”

FVG – Oggi, 19 novembre, in Friuli Venezia Giulia su 8.313 tamponi molecolari sono stati rilevati 494 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,94%. Sono inoltre 14.985 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 39 casi (0,26%).

Nella giornata odierna si registrano 5 decessi: un uomo di 87 anni e uno di 64 entrambi di Trieste deceduti in ospedale, una donna di 80 anni di Trieste deceduta in ospedale, una donna di 94 anni di Udine deceduta in ospedale e un uomo di 91 anni di Gorizia deceduto nel proprio domicilio.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 194. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.922, con la seguente suddivisione territoriale: 880 a Trieste, 2.038 a Udine, 693 a Pordenone e 311 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 115.292, i clinicamente guariti 143, mentre le persone in isolamento risultano essere 5.309. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 124.885 persone (il totale dei positivi è stato ridotto di 3 unità a seguito di 2 test antigenici non confermati da tamponi molecolari e di un test rimosso dopo la revisione del caso) con la seguente suddivisione territoriale: 28.422 a Trieste, 55.217 a Udine, 24.294 a Pordenone, 15.228 a Gorizia e 1.724 da fuori regione.

«La Zona gialla c’è già, con i numeri di ieri e indipendentemente da quelli di oggi. I numeri non sono un’opinione. Bisogna capire qual è la tendenza». Lo ha detto il vicegovernatore della Regione Fvg, con delega alla Sanità, Riccardo Riccardi, a margine di un incontro all’ospedale di Cattinara. Alla richiesta di un commento sul fatto che il Fvg ha evitato la zona gialla per tre ricoveri, Riccardi ha risposto: «Non possiamo interpretare le conseguenze alle regole, ci sono delle regole e queste applichiamo e basta»